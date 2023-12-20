Michael Saylor, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayına dair görüşlerini paylaştı.

Önde gelen Bitcoin savunucusu Michael Saylor, spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayının büyük olasılıkla Wall Street’te son 30 yılda gerçekleşen en önemli olay olacağını ifade etti. 19 Aralık’ta Bloomberg mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Michael Saylor, bu olayı S&P 500 ETF’inin piyasaya sürülmesiyle karşılaştırdı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Potansiyeli

Michael Saylor’a göre spot Bitcoin ETF’leri, yatırım konusunda yeni bir çağ başlatabilir. Saylor, spot Bitcoin ETF’lerinin geleneksel ve kurumsal yatırımcılara Bitcoin’e yatırım yapmak için yasal ve işlevsel bir kanal sunabileceğini vurguladı.

Bu tür bir gelişmenin Bitcoin’e yönelik talebi arttıracağı tahmin ediliyor ve kripto para piyasasında yükseliş trendi başlatacağı düşünülüyor. Michael Saylor’a göre Bitcoin ekosistemi için 2024 yılı oldukça hareketli geçecek. Michael Saylor özellikle Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte BTC’ye yönelik talebin de artmasını bekliyor.

Blok başına BTC üretimini yarı yarıya azaltacak olan blok ödülü yarılanmasının arz şokuna yol açacağı öngörülüyor. Michael Saylor, arzın azaldığı ve talebin arttığı senaryoda Bitcoin fiyatının kayda değer bir yükseliş yaşayacağına inanıyor.

Spot Bitcoin ETF’sine yönelik beklenti arttıkça, Saylor piyasa gözlemcilerine bunun etkisini küçümsememelerini tavsiye ediyor. Saylor’a göre yeni ve yasal bir yatırım kanalı ile yaklaşan yarılanma olayının birleşimi, Bitcoin ve yatırımcıları için muazzam bir yıl için ortamı hazırlıyor.

Michael Saylor, piyasa gözlemcilerinin spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentileri küçümsememelerini tavsiye ediyor. Saylor’a göre spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler ve blok ödülü yarılanması olayının etkisiyle 2024 yılının muazzam bir yıl olabileceğine inanıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayının, Wall Street’te son 30 yılda gerçekleşen en önemli olay olacağını belirten Michael Saylor, bunu S&P 500 ETF’inin piyasaya sürülmesine benzetiyor. Michael Saylor bu benzetmesinde haklı çıkarsa 2024 yılında Bitcoin finans dünyasının merkezine oturabilir.

Michael Saylor’ın Bitcoin Hakkındaki Görüşleri

Her ne kadar Michael Saylor şu anda dünyanın en ateşli Bitcoin savunucularından biri olsa da 10 yıl önce Bitcoin’in çökeceğini düşünüyordu. Ancak 2020 yılıyla birlikte Micheal Saylor’ın Bitcoin konusundaki görüşleri değişmeye başladı.

2020 yılıda Michael Saylor kurucusu ve o dönem CEO’su olduğu şirketi MicroStrategy’nin yönetim kurulunu rezerv para birimi olarak Bitcoin’e (BTC) yatırım yapmaya ikna etti. Michael Saylor açıklamalarının birinde ise Bitcoin’i anlamak için saatlerce kafa patlattığını ifade etti.

Sonuç olarak geride bıraktığımız 3 yıllık zaman diliminde her fırsatta BTC satın alan MicroStrategy, Bitcoin’in en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı oldu. 2020 yılından bu yana 7,3 milyar dolar değerinde BTC satın alan MicroStrategy, şu anda 174.530 BTC tutuyor.

Michael Saylor, şirketi MicroStrategy’nin çeşitli yöntemlerle BTC’ye yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.