MicroStrategy’nin en büyük hissedarı olan Michael Saylor’ın elinde B sınıfı 2,3 milyar dolar değerinde hisse senedi bulunuyor.

MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, geçtiğimiz dört ayda kurduğu şirketin 370 bin adet hissesini sattı. Saylor, geçtiğimiz yıl şirket ile hisse satış anlaşması yapmıştı.

Anlaşma kapsamında Saylor’a bu yıl nisan ayına kadar 400 bin hisse satma yetkisi verildi.

Saylor 400 Bin MSTR Sattı

Bu yıl 370 bin MSTR satan Saylor, bu satışlardan toplam 372,7 milyon dolar elde etti. Böylece Saylor, MicroStrategy ile anlaştığı satışların yüzde 90’ından fazlasını tamamlamış oldu.

Saylor, 10b5-1 planı olarak bilinen anlaşma sayesinde 2 Ocak’tan 25 Nisan’a her gün 5 bin hisse senedi satabildi. Saylor’ın son satışlar sonrası A sınıfı hisselerinin sayısı da 30 bine geriledi.

MSTR, mart ayında görülen zirve seviyeden beri yüzde 37 geriledi, ancak yıl başından beri de yüzde 91 değer kazandı. Geçtiğimiz yıl ABD borsalarının en iyi performanslarından birini gösteren MSTR, yüzde 346 yükselmişti.

MicroStrategy’nin en büyük hissedarı olan Michael Saylor’ın B sınıfı hisselerinin değerinin 2,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Saylor’ın ayrıca 2014 yılında satın aldığı A sınıfı 400 bin hisse senedi bulunuyor. Şu anda hızlı bir şekilde elden çıkardığı hisseler de A sınıfı senetler. Satış planı, şirketin kasım ayında sunduğu üçüncü çeyrek gelir beyanında belirtilmişti.

Saylor’ın Bitcoin Yatırımı Değerleniyor

Saylor’ın servetinin büyük kısmı B sınıfı MSTR hisseleri ve Bitcoin’e bağlı. Saylor’ın 2020’de satın aldığı 17.732 BTC’nin değeri şu anda 1,1 milyar doları buluyor.

MicroStrategy de 2020 yılından beri 214 binin üzerinde BTC biriktirdi. Şirketin BTC rezervi, artık Bitcoin arzının yüzde 1’ine denk geliyor. Rezervin değeri 13,6 milyar doları geçerken, MicroStrategy’nin toplam piyasa değeriyse 21,3 milyar dolar ölçülüyor.

İş zekası şirketi, geçtiğimiz ay Bitcoin satın almak için yüzde 0,625 faiz oranı 782 milyon dolar değerinde borç senedi satacağını duyurmuştu.