MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve eski CEO’su Michael Saylor, pazar günü yaptığı paylaşımın ardından şirketin yaklaşık 430 milyon dolar karşılığında 4 bin 20 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Satın alma işlemi, ortalama 106 bin 237 dolar seviyesinden gerçekleşti. Bu da büyük ihtimalle geçtiğimiz haftanın başında alım yapıldığını gösteriyor. Çünkü Bitcoin, çarşamba günü 109 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve o zamandan bu yana bu seviyenin altına inmedi.

Strategy has acquired 4,020 BTC for ~$427.1 million at ~$106,237 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.8% YTD 2025. As of 5/25/2025, we hodl 580,250 $BTC acquired for ~$40.61 billion at ~$69,979 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/eAd03GIKam

— Michael Saylor (@saylor) May 26, 2025