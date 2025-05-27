MicroStrategy’nin kurucu ortağı ve eski CEO’su Michael Saylor, pazar günü yaptığı paylaşımın ardından şirketin yaklaşık 430 milyon dolar karşılığında 4 bin 20 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Satın alma işlemi, ortalama 106 bin 237 dolar seviyesinden gerçekleşti. Bu da büyük ihtimalle geçtiğimiz haftanın başında alım yapıldığını gösteriyor. Çünkü Bitcoin, çarşamba günü 109 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve o zamandan bu yana bu seviyenin altına inmedi.

Strategy has acquired 4,020 BTC for ~$427.1 million at ~$106,237 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 16.8% YTD 2025. As of 5/25/2025, we hodl 580,250 $BTC acquired for ~$40.61 billion at ~$69,979 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF https://t.co/eAd03GIKam — Michael Saylor (@saylor) May 26, 2025

En Fazla Bitcoin’i Olan Yatırımcı

Şirket, hâlihazırda elinde en fazla Bitcoin bulunduran kurumsal yatırımcı konumunda yer alıyor. Son alımla birlikte toplam varlığı 580 bin 250 BTC’ye ulaştı. Bu Bitcoin’ler son beş yıl içinde, ortalama 69 bin 979 dolardan, toplam 40,6 milyar dolara satın alındı.

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Bitcoin’in son yükselişiyle birlikte, şirketin kripto varlıklarının toplam değeri yaklaşık 64 milyar dolara ulaştı. Böylece MicroStrategy, kâğıt üzerinde 23 milyar dolardan fazla kazanç elde etmiş oldu.

I only buy bitcoin with money I can't afford to lose. pic.twitter.com/h7pnFB8yvU — Michael Saylor (@saylor) May 25, 2025

Öte yandan Saylor, hafta sonu yaptığı açıklamada “Sadece kaybetmeyi göze alamayacağım parayla BTC alıyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım, yeni alımın habercisi olarak yorumlanmıştı.

Ancak şirketin hisseleri, Bitcoin’deki yükselişe ayak uyduramadı. MicroStrategy (MSTR), geçen hafta 420 doları görse de cuma kapanışında 370 doların altına düştü. Yahoo verilerine göre hisseler, pazartesi günü açılışta da yüzde 1’lik bir gerilemeyle kırmızıda başlayacak.