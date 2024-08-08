7 Ağustos’ta “Bloomberg Open Interest” programında konuşan MicroStrategy’nin kurucusu ve başkanı Michael Saylor, Bitcoin’e dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin Madenciliği ve Saylor’un Bağlılığı

Michael Saylor, programda Bitcoin madenciliğinin çevreye zarar vermediğini vurgularken, Bitcoin’in kendisini geleceğe yönelik bir finansal platform oluşturma konusunda motive ettiğini belirtti. Sunucu Sonali Basak’ın kişisel olarak Bitcoin’e sahip olup olmadığını sorması üzerine Saylor, “Evet, kişisel olarak da önemli miktarda Bitcoin’e sahibim. Sanırım dört yıl önce 17.732 Bitcoin’e sahip olduğumu tweet atmıştım. Hiçbir Bitcoin satmadım ve daha fazla Bitcoin almaya devam ediyorum.” dedi.

Bu açıklamayla birlikte Saylor, dünyanın en büyük Bitcoin yatırımcıları arasına katıldığını gösterdi. Mevcut bilgilere göre Saylor’dan daha fazla Bitcoin’e sahip olduğu düşünülen isimler arasında Binance kurucusu Changpeng Zhou, Winklevoss İkizleri ve Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto bulunuyor.

Saylor, Bitcoin’i bireyler, aileler, kurumlar ve hatta ülkeler için mükemmel bir sermaye yatırım aracı olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı: “Paranızı saklamak için daha iyi bir seçenek göremiyorum. Milyarlarca doları onlarca yıl boyunca saklayacaksanız, onu korumak için çok güçlü bir kripto ağınızın olmasını istersiniz ve gerçekten Bitcoin’den daha iyisi yok.”

Bitcoin’in Şirket Bilançolarını Düzelteceği İddiası

Saylor, röportajda Bitcoin’i “dünyanın en güçlü bilgisayar ağı” olarak nitelendirdi. MIT mezunu olan Saylor, Bitcoin ağının elektrik, bilgisayar, ekonomik ve politik güç açısından diğer tüm ağlardan üstün olduğunu belirtti. Bitcoin ağının 17 gigawatt veya daha fazla elektrik tüketmesinden övgüyle bahseden Saylor, Bitcoin’in bu sayede devlet müdahalelerine ve nükleer tehditlere karşı dayanıklı hale geldiğini savundu.

MicroStrategy’nin rezervlerinde yaklaşık 12,9 milyar dolar değerinde 226.500 BTC bulunuyor ve bu BTC’ler ortalama 37.000 dolar seviyesinden satın alındı. Bu da MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarından %157’lik gerçekleşmemiş kazanca sahip olduğu anlamına geliyor.

Kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere, MicroStrategy’nin hisseleri 10’a 1 oranında bölündü ve böylelikle şirketin hisse fiyatı 1.244 dolardan 124,4 dolara indi.

Michael Saylor’un açıklamaları, Bitcoin’e olan derin bağlılığının ve bu dijital varlığı savunmaya devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.