MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Jeff Bezos’a Bitcoin’in özgürlük ve açık piyasalar için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Saylor’a göre Bitcoin, kişisel özgürlüğü artıran ve serbest piyasaları genişleten açık bir protokol olarak öne çıkıyor.

Bu öneri, ekonomik politikalar ve finansal bağımsızlık konularının tartışıldığı bir dönemde geliyor. Bitcoin’in geleneksel finans sistemlerine alternatif sunduğunu savunan Saylor, dijital para birimlerinin ülkelerin parasal bağımsızlığını artırma potansiyeline dikkat çekiyor.

Bitcoin is the best way to promote personal liberties and free markets. It offers an open protocol for prosperity that can be delivered to everyone via digital technology. — Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 26, 2025

Bezos’un Editoryal Politikası Tartışma Yarattı

Washington Post’un sahibi Jeff Bezos, gazetenin makale yayın politikasında önemli bir değişiklik yaptı. Yeni politika doğrultusunda yalnızca serbest piyasaları ve bireysel özgürlükleri teşvik eden içeriklere yer verilecek.

Bu değişikliğe tepki gösteren gazetenin görüş sayfası editörü David Shipley, görevinden istifa etti. Bezos ise yeni politikayı savunarak serbest piyasaların ve bireysel özgürlüklerin ülke için faydalı olduğunu belirtti. Ayrıca, internette muhalif görüşler için yeterince platform bulunduğunu vurguladı.

Bazı sektör analistleri, medya sahiplerinin her zaman editoryal politikalar üzerinde etkili olduğunu ve özel mülkiyetin basın özgürlüğünü artırabileceğini savunuyor. Ancak, bu durumun belirli bir perspektifin ön plana çıkmasına neden olabileceği de belirtiliyor.

Halka Açık Şirketlerde Bitcoin Benimsenmesi Artıyor

Halka açık şirketler arasında Bitcoin yatırımları hızla artıyor. Cryptopolitan’ın verilerine göre, halka açık şirketlerin Bitcoin alımları 2023’ten bu yana %139 arttı.

Bununla birlikte, Bitcoin’in halen ülke hazinesinin %1’inden daha az bir kısmını oluşturduğu ifade ediliyor. Bitcoin, internetle kıyaslanarak tasarruf ve ödeme sistemlerindeki potansiyelinin henüz tam olarak keşfedilmediği belirtiliyor.

Rapora göre, 2024’ün başından bu yana şirketler günlük 1.000 BTC satın alıyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl halka açık şirketlerin %80’i Bitcoin yatırımı yaptı.

Öte yandan, Bitcoin fiyatı son günlerde önemli bir düşüş yaşadı. BTC, Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesi olan 83.500’e geriledi. Son üç işlem gününde 12.820 dolar düşüş yaşayan Bitcoin, 1 milyar doları aşan kaldıraçlı uzun pozisyonların tasfiye edilmesine neden oldu. Yaklaşık bir ay önce 108.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, şu anda zirve seviyesinden %23 değer kaybetmiş durumda.