MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Jeff Bezos’a Bitcoin’in özgürlük ve açık piyasalar için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Saylor’a göre Bitcoin, kişisel özgürlüğü artıran ve serbest piyasaları genişleten açık bir protokol olarak öne çıkıyor.

Bu öneri, ekonomik politikalar ve finansal bağımsızlık konularının tartışıldığı bir dönemde geliyor. Bitcoin’in geleneksel finans sistemlerine alternatif sunduğunu savunan Saylor, dijital para birimlerinin ülkelerin parasal bağımsızlığını artırma potansiyeline dikkat çekiyor.

Bitcoin is the best way to promote personal liberties and free markets. It offers an open protocol for prosperity that can be delivered to everyone via digital technology.

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 26, 2025