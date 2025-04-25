MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor, ABD merkez bankası Fed’in son kararı sonrası bankaların artık Bitcoin’e destek verme konusunda serbest olduklarını söyledi.

ABD merkez bankası Fed, Perşembe günü bankaların dijital varlıklar ve token faaliyetleriyle ilgili bildirim zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Bankacılık sektörünün kapılarının kripto paralara açan bu karar, yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Banks are now free to begin supporting Bitcoin. https://t.co/mw7KjqJbQr — Michael Saylor (@saylor) April 24, 2025

Ne Değişti?

Fed’in eski rehberliğine göre, bankalar kripto varlıklarla ilgili herhangi bir işlem yapmak istediklerinde önceden Fed’e bilgi vermek zorundaydı. Bu durum, kurumların kripto para piyasasına girmesini yavaşlatan bir engel olarak görülüyordu.

Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama sona erdi. Artık kripto paralarla ilgili işlemler, bankacılığın diğer faaliyetleri gibi normal denetim prosedürleri kapsamında değerlendirilecek. Ekstra inceleme gerekmeyecek.

Saylor: “Yol Açıldı”

Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Michael Saylor, “Bankalar artık Bitcoin’e destek verebilir.” diyerek gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Blockchain analiz şirketi Nansen’in CEO’su Alex Svanevik ise şunları söyledi:

“Düzenli bankacılık denetimi hâlâ geçerli, ancak bankalar için kriptoya giriş yolu artık daha net. Bu karar, büyük bankaların stabilcoin oyununa katılması açısından iyi haber. Ayrıca regülatörlerin entegrasyonu tamamen engellemek yerine uyum sağlama eğiliminde olduğunu gösteriyor.”