MicroStrategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor, ABD merkez bankası Fed’in son kararı sonrası bankaların artık Bitcoin’e destek verme konusunda serbest olduklarını söyledi.

ABD merkez bankası Fed, Perşembe günü bankaların dijital varlıklar ve token faaliyetleriyle ilgili bildirim zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Bankacılık sektörünün kapılarının kripto paralara açan bu karar, yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Banks are now free to begin supporting Bitcoin. https://t.co/mw7KjqJbQr

— Michael Saylor (@saylor) April 24, 2025