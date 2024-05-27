Geçtiğimiz haftalarda Michael Saylor, SEC’nin büyük altcoinlere karşı sert önlemler alacağını ve tüm spot Ethereum ETF’lerinin listelenmesini engelleyeceğini öngörmüştü.

Saylor’ın bu açıklaması, kripto para topluluğunda endişe yaratmış ve Ethereum ile diğer büyük altcoin’lerin SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılacağına dair korkuları körüklemişti.

Ancak, SEC herkesi şaşırtarak tüm spot Ethereum ETF başvurularını onayladı. Bu ani gelişme karşısında hazırlıksız yakalanan Michael Saylor, önceki açıklamalarından geri adım atarak SEC’nin beklenmedik kararını destek verdi.

Saylor’ın ETH ETF’leri Konusundaki Fikir Değişikliği

Michael Saylor, kısa süre önce katıldığı bir podcast programında şu ifadeleri kullandı:

Bence bu Bitcoin için iyi; aslında, bence bu Bitcoin için daha iyi olabilir çünkü tüm kripto para sektörü tarafından desteklendiğimiz için siyasi olarak çok daha güçlü durumdayız.

Saylor, SEC’in sekiz spot Ethereum ETF’sini onaylamasının “kurumsal benimsemeyi hızlandıracağını” ve varlık sınıfını meşrulaştırarak yatırımcılara güven aşılayacağını belirtti.

MicroStrategy’nin kurucusu, spot Ethereum ETF’lerinin yatırımcıları, portföylerini çeşitlendirmeleri için teşvik edeceğini ancak günün sonunda en büyük sermaye girişini Bitcoin ETF’lerinin yaşayacağını söyledi. Saylor, geçmişte Wall Street’in Ethereum’u ve diğer altcoin’leri benimsemeyeceğini düşündüğünü kabul etti.

Ancak piyasalardaki hızlı değişimlerle birlikte, Saylor’ın görüşleri de değişti.

Michael Saylor’ın bu ayın başlarındaki karamsar tahminleri, ETH ETF onayının potansiyel olarak reddedilmesiyle ilgili olarak kripto topluluğunda korku uyandırmıştı. Ancak, onun ani fikir değişikliği, yatırımcıların güvenini yeniden sağlamada kritik bir zamanda geliyor ve piyasaya olan güveni artırabilir.