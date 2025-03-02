Bitcoin’in fiyatı 80 bin doların altına düşerken, ünlü yatırımcı Michael Saylor’ın X’te yaptığı bir paylaşım büyük tepki çekti.

Saylor, Bitcoin’deki sert düşüş sonrası, “Böbreğinizi satın ama Bitcoin’i elinizde tutun” diyerek tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar bu sözleri fazla ileri gitmiş bir şaka olarak değerlendirirken, bazıları Saylor’un hesabının bir parodi hesap olup olmadığını sorguladı.

Bir X kullanıcısı, “Saylor, yatırımcıları zarar etmesin diye insanların böbreklerini satmasını istiyor, yoksa yatırımcılar onun böbreklerini alıp denize atacak.” yorumunu yaptı.

Saylor’un Tartışmalı Bitcoin Tavsiyeleri

Saylor 2021 yılında, Bitcoin 57 bin dolar civarındayken, insanlara evlerini ipotek ettirip Bitcoin almalarını tavsiye etmişti. Ancak 2022’de kripto piyasasının çöküşü sonrası bu yorumları büyük tepki toplamıştı. Saylor ise geri adım atmayarak sözlerinin kötü bir yatırım tavsiyesi olmadığını savunmuştu.

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Şirket Bitcoin Satmak Zorunda Kalacak mı?

Saylor’un liderliğindeki Strategy, son aylarda agresif bir Bitcoin alım stratejisi izleyerek toplam varlıklarını 500 bin BTC’ye yaklaştırdı. Şirketin Bitcoin başına ortalama alım maliyeti 66 bin 350 dolar seviyesinde. Eğer düşüş devam ederse, şirketin MSTR hisseleri büyük baskı altına girebilir.

Ancak K33 Research analisti Vetle Lunde, Strategy’nin Bitcoin satmaya zorlanmasına daha yıllar olduğunu belirtiyor. Lunde’ye göre, şirketin Bitcoin satın alma maliyetinin sık sık gündeme gelmesi sadece sosyal medyada etkileşim malzemesi olmaktan öteye gitmiyor.