Michael Saylor, Bitcoin’e duyduğu güçlü inancının sebebini X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımla duyurdu. Strategy’nin kurucusu ve önde gelen Bitcoin savunucularından Saylor, “Bitcoin’in 21 Gerçeği” başlıklı bir paylaşım yaptı.

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“Bitcoin Kusursuz Bir Para Birimidir”

Önde gelen Bitcoin maksimalistlerinden Saylor, BTC’yi küresel rezerv para birimi ve en kârlı varlık sınıfı olarak tanımladı.

21 Truths of Bitcoin 1. Bitcoin is an Ideology.

2. Bitcoin is a Protocol.

3. Bitcoin is an Asset.

4. Bitcoin is a Network.

5. Bitcoin is Immaculate.

6. Bitcoin is Ethical.

7. Bitcoin is a Commodity.

8. Bitcoin is a Digital Commodity.

9. Bitcoin is Digital Scarcity.

10. Bitcoin… — Michael Saylor (@saylor) April 17, 2025

Saylor’un paylaşımındaki “21” ifadesi, Bitcoin’in 21 milyon BTC ile sınırlı toplam arzına vurgu yapıyor. Bu paylaşım, Bitcoin’in sadece bir dijital para birimi değil aynı zamanda ideoloji, ahlaki duruş ve hatta savunma sistemi olduğuna dikkat çekiyor.

Michael Saylor’ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

“Bitcoin bir protokol, bir varlık, bir ağ, bir emtia, dijital para birimidir.”

“Bitcoin dijital kıtlıktır, etik bir sistemdir, kusursuz paradır.”

“Bitcoin dijital bir enerji ağıdır, yükselen bir yıldız sistemidir.”

“Bitcoin, dijital bir ekonomik sistemdir.”

Bitcoin’in gelecekte küresel finansal sistemin altyapısı olacağına inanan Michael Saylor, BTC’nin aynı zamanda siber güvenliğin de en temel taşı olduğunu belirtiyor. Saylor bu görüşünü, Bitcoin’in protokol düzeyinde şimdiye kadar hiçbir şekilde başarılı bir saldırıya uğramamasına dayandırıyor.

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Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Durum Ne?

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0,3 oranında değer kazanan Bitcoin, 84.649 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 85.400 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu direnç seviyesinde tutunmakta başarısız oldu.

Michael Saylor bu gelişmelerin ortasında, yapay zeka ile oluşturduğu bir görselle birlikte “Bitcoin çağırıyor” ifadesine yer vererek Bitcoin’in 21. gerçeğini takipçileriyle paylaştı.