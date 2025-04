Michael Saylor, Bitcoin’e duyduğu güçlü inancının sebebini X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımla duyurdu. Strategy’nin kurucusu ve önde gelen Bitcoin savunucularından Saylor, “Bitcoin’in 21 Gerçeği” başlıklı bir paylaşım yaptı.

İlgili: Bitcoin (BTC) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Önde gelen Bitcoin maksimalistlerinden Saylor, BTC’yi küresel rezerv para birimi ve en kârlı varlık sınıfı olarak tanımladı.

21 Truths of Bitcoin

1. Bitcoin is an Ideology.

2. Bitcoin is a Protocol.

3. Bitcoin is an Asset.

4. Bitcoin is a Network.

5. Bitcoin is Immaculate.

6. Bitcoin is Ethical.

7. Bitcoin is a Commodity.

8. Bitcoin is a Digital Commodity.

9. Bitcoin is Digital Scarcity.

10. Bitcoin…

— Michael Saylor (@saylor) April 17, 2025