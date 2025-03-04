MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, Bitcoin’in piyasa değerinin 200 trilyon dolara yükseleceğini ve bu süreçte Bitcoin fiyatının 10 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor.

Michael Saylor, ABD’nin Stratejik Kripto Rezervi oluşturma planlarının Bitcoin’in büyümesini hızlandıracağını öngörüyor. Bitcoin’in 21 milyon BTC ile sınırlı arzı, onu altın ve gayrimenkulden daha üstün bir değer saklama aracı yapıyor.

ABD’yi Bitcoin satın almaya davet eden Saylor, bu hamleyi tarihte Alaska’nın satın alınması kadar önemli bir olay olarak değerlendiriyor.

Bitcoin 200 Trilyon Dolarlık Piyasa Değerine Ulaşabilir mi?

MicroStrategy’nin kurucusu ve Bitcoin savunucusu Michael Saylor, CNBC’ye verdiği röportajda Bitcoin’in geleceğiyle ilgili iddialı tahminlerde bulundu. Saylor röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin’in mevcut piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolar. Bir sonraki durak 20 trilyon dolar, ardından 200 trilyon dolar olacak. Bundan sonra ise yıllık %20 büyümeye devam edecek.”

Saylor, Bitcoin’in başarısını merkeziyetsiz, kıt ve güvenli bir varlık olmasına bağlıyor. 21 milyonluk sabit arzı sayesinde Bitcoin’in, enflasyona karşı bir koruma sunduğunu ve altın, gayrimenkul gibi geleneksel varlıklardan daha iyi bir yatırım aracı olduğunu savunuyor.

ABD’nin Kripto Rezervi ve Bitcoin’in Geleceği

Son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Bitcoin, Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) gibi dijital varlıkları içeren bir Kripto Stratejik Rezervi oluşturmayı düşündüğü belirtiliyor.

Bu girişim, dijital varlıkları meşrulaştıran bir adım olarak değerlendirilirken, bazı kesimler hükümetin merkeziyetsiz varlıklar üzerindeki rolünü sorguluyor. Saylor, bu hamleyi Bitcoin ve ABD kripto sektörüne büyük bir kazanç olarak görüyor.

Saylor’un, Kongre üyeleri, senatörler ve Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı görüşmeler, Bitcoin’in yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda stratejik bir varlık olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Saylor’a göre ABD, Bitcoin rezervi oluşturarak hem ulusal borcunu azaltabilir hem de ekonomisini güçlendirebilir.

Bitcoin, Ekonomik Güç Dengelerini Değiştirebilir mi?

Saylor, Bitcoin’in sınırlı arzı nedeniyle enflasyona karşı korunma sağlayan “en sert para” olduğunu savunuyor. Geleneksel itibari para birimlerinin sınırsız basılabildiğini, ancak Bitcoin’in sabit bir arza sahip olduğu için değerini koruyacağını belirtiyor. Ayrıca, Bitcoin’in kurumsal benimsenmesinin artmasıyla birlikte, uzun vadede değerinin sürekli yükseldiğini vurguluyor:

“Bitcoin’in 11 yıllık tarihinde, onu en az dört yıl boyunca elinde tutan hiçbir yatırımcı zarar etmedi.”

ABD’nin Bitcoin’i rezervlerine dahil etmesi halinde küresel finans sisteminde büyük bir dönüşüm yaşanabilir. Bitcoin’in artan benimsenmesi, gelecekte onu hem bireyler hem de devletler için kaçınılmaz bir finansal araç haline getirebilir.