Bitcoin savunucusu Michael Saylor, X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Donald Trump’ın bir hafta önce onayladığı Stratejik Bitcoin Rezervi’nin (SBR) ABD’nin gelecekteki refahı için neden kritik öneme sahip olduğunu detaylı bir şekilde açıkladı.

Saylor, Bitcoin Politikası Enstitüsü’nde yaptığı son sunumun bir video kaydını paylaştı. Bu sunumda, SBR’nin ABD’nin 21. yüzyılda dijital üstünlüğünü sağlamasına nasıl yardımcı olabileceğini anlattı. Bitcoin yanlısı Wyoming Senatörü Cynthia Lummis de bu toplantıda hazır bulundu ve Saylor’un konuşması sırasında yanında oturdu.

“Bitcoin, ABD’nin Dijital Üstünlüğünü Sağlayacak”

Michael Saylor, Bitcoin rezervinin ABD için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. SBR’nin, ülkenin “küresel Bitcoin süper gücü” haline gelmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Saylor, Bitcoin’i dijital bir mülk ve insanlık tarafından yaratılmış en güçlü varlık olarak nitelendirdi.

Sunumunda, Bitcoin’i Manhattan’ın altındaki araziye benzeten Saylor, “Eğer bir aile son 100 yıldır bu arazinin sahibi olsaydı, muhtemelen faturalarını ödemek için satardı. Oysa ki bu araziyi kiraya verip, geliştirip, üzerine binalar inşa edebilir veya borç almak için teminat gösterebilirdi. Bitcoin için de durum aynı. Diğer değerli varlıklar, örneğin peynir veya doğal gaz gibi, kilitli kasalarda tutulduğunda bu tür işlemler mümkün değil,” dedi.

Saylor, ayrıca çevrimiçi bankacılığın güvenlik, bütünlük ve finansal mutabakat için Bitcoin ağına güveneceğini öngördü.

ABD Bitcoin’le Yılda 10 Trilyon Dolar Kazanabilir

Saylor, 2045 yılına kadar ABD’nin SBR’de tutulan Bitcoin’i kiraya vererek, geliştirerek ve finanse ederek yılda 10 trilyon doların üzerinde gelir elde edebileceğini düşünüyor. Ona göre, önümüzdeki 20 yıl içinde mevcut ekonomiyi değiştirecek olan yapay zeka ekonomisi, 100 trilyon doların üzerinde bir değere ulaşacak ve bu ekonomi dijital mülkler üzerine inşa edilecek.

Saylor, Elon Musk’ın bir sözünü de hatırlatarak, hiçbir yapay zekanın Bitcoin’i hack’leyemeyeceğini ve kriptografik tasarımını bozamayacağını belirtti. Ayrıca, Bitcoin’in piyasa değerinin hızla büyüdüğünü ve eninde sonunda Google, Microsoft gibi devleri geride bırakarak altını da geçeceğini ifade etti.

Bitcoin’in Geleceği ve ABD’nin Rolü

Michael Saylor, Bitcoin’in sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda ABD’nin küresel ekonomik liderliğini sürdürmesi için bir araç olduğunu savunuyor. SBR’nin, ülkenin dijital varlıklar konusunda öncü bir rol oynamasına ve gelecekteki refahını güvence altına almasına yardımcı olacağına inanıyor.

Bu açıklamalar, Bitcoin’in sadece bireysel yatırımcılar için değil, aynı zamanda uluslar için de ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.