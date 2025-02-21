MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, ABD’nin Bitcoin’in yüzde 20’sini stratejik bir rezerv olarak edinmesi gerektiğini savundu.

20 Şubat’ta Washington D.C.’de düzenlenen Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) konuşan Saylor, ABD’nin dijital varlık alanında güçlü bir konum elde etmesi için hızlı hareket etmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

“Sadece bir devlet Bitcoin ağının yüzde 20’sini satın alabilir ve bunun ABD olması gerektiğini düşünüyorum.”

Bitcoin ile Ulusal Borç Ödenebilir mi?

Saylor, Bitcoin’in ABD ekonomisine sağlayabileceği avantajlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dolar güçlenir, ülke daha da zenginleşir. Eğer 4 ila 6 milyon Bitcoin’e sahip olursanız, ulusal borcu kapatabilirsiniz.”

Ancak Saylor, ABD’nin bu adımı atmaması durumunda Çin, Rusya, Suudi Arabistan veya Avrupa ülkelerinin Bitcoin’e büyük yatırımlar yaparak avantaj elde edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Mevcut piyasa fiyatlarına göre, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının yüzde 20’sine denk gelen yaklaşık 4 milyon Bitcoin’in satın alınması yaklaşık 392 milyar dolara mal olacak. Bu rakam, 395 milyon varil petrol barındıran ve toplam değeri yaklaşık 29 milyar dolar olan ABD Stratejik Petrol Rezervi’nin değerini kat kat aşıyor.

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Bitcoin Dışındaki Kripto Paralara Kapıyı Kapattı

Saylor, ABD’nin stratejik rezervine başka kripto paraları eklemesi fikrine ise kesin bir dille karşı çıktı. Ayrıca Bitcoin’in geleneksel finans sistemine karşı sunduğu özgürlüğe de değinerek şunları söyledi:

“Bitcoin bir emtiadır, bir ihraççısı yoktur. Hiçbir şirket, birey veya ülke onu manipüle edemez ve Bitcoin şu an kaçış hızına ulaştı. Satoshi, bireyleri ve şirketleri geleneksel tekellerin etkisinden kurtaran bir strateji sundu.”

Gelecek Dijital Para ve Yapay Zekâ ile Şekillenecek

Saylor, 21. yüzyılın en büyük dönüşümünün yapay zekâ ve dijital paralar etrafında şekilleneceğini öngören şu sözleri kaydetti:

“Bir milyar yapay zekâ sistemi, saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirecek ve banka hesabı açamayacakları için dijital para kullanacaklar.”