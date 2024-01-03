Michael Saylor, neredeyse dört kat artan MicroStrategy hisselerinde kâr satışı yapmayı planlıyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin destekçisi kurucusu Michael Saylor, 216 milyon dolarlık MicroStrategy (MSTR) hissesi satıyor. Michael Saylor kurucusu olduğu şirketin hisselerini satarken Bitcoin (BTC) yatırımlarını tutmaya devam ediyor.

MicroStrategy Hisseleri Bir Yılda Dört Kat Arttı

Michael Saylor’ın kurucusu olduğu MicroStrategy şirketi, 2020 yılından bu yana rezerv para birimi olarak Bitcoin’e (BTC) yatırım yapıyor. Her fırsatta Bitcoin’e yatırım yapan MicroStrategy’nin rezervlerinde 8,4 milyar dolar değerinde 189.150 BTC bulunuyor.

Sadece Bitcoin edinerek ve elde tutarak kurumsal yazılım sektöründeki emsallerimizden daha iyi performans gösterebileceğimizi gördük. Bitcoin için düzenleyici ortam iyileşiyor. Sermaye kripto sektöründen çıktıkça Bitcoin’e akıyor.

MicroStrategy son Bitcoin (BTC) satın alımını 27 Aralık 2023 tarihinde yapmıştı.

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerine sahip olan MicroStrategy’nin Nasdaq’ta işlem gören hisseleri 3 Ocak’ta 724 doların üzerine yükseldi. Son 24 saatte %8,48 oranında değer kazanan MicroStrategy hisseleri 2023 yılında ise %372 oranında değer kazandı. Böylelikle MicroStrategy (MSTR) hisseleri 2021 yılının Aralık ayındaki seviyelerine geri döndü.

MicroStrategy hisselerinde yaşanan yükselişle birlikte Michael Saylor kâr satışı yapmak için harekete geçti. Nasdaq’ta 315.000 MSTR hissesi satışa sunulacak. Bununla birlikte Saylor’ın önümüzdeki günlerde daha fazla satış yapması da olası. Bloomberg’de yer alan bir habere göre Michael Saylor’ın 2 Ocak ile Nisan ayının sonuna kadarki dönemde 400.000 MSTR hissesi satması bekleniyor.

Öte yandan Bitcoin (BTC) fiyatındaki yükseliş trendi nedeniyle Michael Saylor’ın 400.000’den daha az MicroStrategy hissesini satması da olası.

ETF’lere Bir Alternatif

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) henüz spot Bitcoin ETF’lerine onay vermedi. Hal böyle olunca yatırımcılar, rezerv para birimi olarak Bitcoin’e yatırım yapan Bitcoin’e yöneldi. Sonuç olarak spot Bitcoin ETF’lerine alternatif olarak görülen MicroStrategy hisselerinin fiyatı son 1 yıllık süreçte ciddi şekilde arttı.

MicroStrategy, Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen ancak geleneksel finansal sistemin dışına çıkmak istemeyen yatırımcılar için alternatif bir yol sunuyor.