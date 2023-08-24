Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği desteği arttırmaya devam ediyor.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Francis Suarez, ABD Başkanı seçilmesi halinde maaşını Bitcoin’le (BTC) almak istediğini açıkladı.

Söz konusu açıklamayı katıldığı bir podcast programında yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, halihazırda şu anki görevinde maaşının bir kısmını Bitcoin’le alıyor. Francis Suarez, ABD’deki Başkanlık Seçimlerini kazanması halinde Bitcoin’le maaş almaya devam edeceğini açıkladı.

ABD’nin Bir Sonraki Başkanı Maaşını Bitcoin’le Alabilir

Kripto paraları özellikle de Bitcoin’i desteklemesinin önemli olduğunun altını çizen Francis Suarez, kripto paraların özgürlüğü sağlamanın önemli bir yolu olduğunu ifade etti. Francis Suarez, Bitcoin ve kripto paraların kontrolden çıkmış ve politik hale gelmiş geleneksel para birimleri karşısında iyi bir korunma, kontrol ve denge aracı olduğunu ifade etti.

Katıldığı podcast programında blockchain teknolojisine de değinen Francis Suarez, fraksiyonel yatırımların faydalarından bahsetti. Tokenizasyonun tahvil ve hisse senedi yatırımlarını daha fazla insan için kolaylaştırdığını belirten Suarez, insanların doğrudan fraksiyonel varlıklarla ilgilenerek daha az riskle daha fazla para kazanabileceğini ifade etti.

ABD Başkanlarının Bitcoin’le İlişkisi

ABD’nin son iki başkan adayı Donald Trump ve Joe Biden ise kripto paralara yönelik olumsuz yaklaşımlarıyla tanınıyor. ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, kripto paraların temel bir değeri olmadığını belirtmiş ve varlık sınıfını “gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket” olarak tanımlamıştı.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019

Ancak ABD’de 2024 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde başkan adayı Francis Suarez, kampanya bağışlarında BTC’yi de kabul edeceğini açıklayarak diğer başkan adaylarına göz kırptı. Seçim kampanyalarında Bitcoin bağışlarını kabul eden diğer aday arasında Robert Kennedy Jr., Ron DeSantis ve Vivek Ramaswamy yer alıyor.

Vivek Ramaswamy geride bıraktığımız Mayıs ayında yaptığı Twitter paylaşımında “Bitcoin bir menkul kıymet olarak düzenlenmemelidir” ifadelerini kullanmıştı. Ramaswamy ayrıca Bitcoin 2023 konferansında yaptığı açıklamada seçim kampanyasında Bitcoin bağışlarını kabul edeceğini duyurmuştu.

Aynı şekilde, Demokratların başkan adayı olma ihtimali olan Robert F. Kennedy Jr. da kripto para birimlerini destekleyen adaylar arasında yer alıyor.

Cryptocurrencies, led by bitcoin, along with other crypto technologies are a major innovation engine. It is a mistake for the U.S. government to hobble the industry and drive innovation elsewhere. Biden’s proposed 30% tax on cryptocurrency mining is a bad idea. 🧵 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 3, 2023

Birçok kişi tarafından Cumhuriyetçilerin başkan adayları arasında Trump’ın en önemli rakibi olarak gösterilen Florida Valisi Ron Desantis de açık sözlü Bitcoin destekçilerinden birisi. Öyle ki Florida Valisi Ron Desantis, Twitter’daki seçim kampanyasına ABD’lilerin Bitcoin kullanma haklarını koruyacağını belirterek başladı.

Ron Desantis ayrıca ABD’li düzenleyicileri ve kanun yapıcıları, kripto paralar için gerekli düzenlemeleri yapmamakla ve ABD’lilerin kripto para kullanını zorlaştırmakla suçladı.

Bununla birlikte Ron Desantis, rakibi Francis Suarezi CBDC’lere karşı olmakla suçladı. Desantis, Suarez’in CBDC’lere karşı çıkmaktan daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.