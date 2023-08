Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, Bitcoin’e verdiği desteği arttırmaya devam ediyor.

Önde gelen Bitcoin destekçilerinden Francis Suarez, ABD Başkanı seçilmesi halinde maaşını Bitcoin’le (BTC) almak istediğini açıkladı.

Söz konusu açıklamayı katıldığı bir podcast programında yapan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, halihazırda şu anki görevinde maaşının bir kısmını Bitcoin’le alıyor. Francis Suarez, ABD’deki Başkanlık Seçimlerini kazanması halinde Bitcoin’le maaş almaya devam edeceğini açıkladı.

Kripto paraları özellikle de Bitcoin’i desteklemesinin önemli olduğunun altını çizen Francis Suarez, kripto paraların özgürlüğü sağlamanın önemli bir yolu olduğunu ifade etti. Francis Suarez, Bitcoin ve kripto paraların kontrolden çıkmış ve politik hale gelmiş geleneksel para birimleri karşısında iyi bir korunma, kontrol ve denge aracı olduğunu ifade etti.

Katıldığı podcast programında blockchain teknolojisine de değinen Francis Suarez, fraksiyonel yatırımların faydalarından bahsetti. Tokenizasyonun tahvil ve hisse senedi yatırımlarını daha fazla insan için kolaylaştırdığını belirten Suarez, insanların doğrudan fraksiyonel varlıklarla ilgilenerek daha az riskle daha fazla para kazanabileceğini ifade etti.

ABD’nin son iki başkan adayı Donald Trump ve Joe Biden ise kripto paralara yönelik olumsuz yaklaşımlarıyla tanınıyor. ABD’nin bir önceki Başkanı Donald Trump, kripto paraların temel bir değeri olmadığını belirtmiş ve varlık sınıfını “gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket” olarak tanımlamıştı.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019