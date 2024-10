Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer alan MEW, tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) rekorunu kaydetti.

Bu yükseliş, Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit’in MEW’i listelemesinin ardından gerçekleşti. Solana tabanlı memecoin Cat in a Dogs World (MEW), bu yılın başlarında piyasaya sürüldü ve kısa sürede kaydettiği hızlı fiyat artışlarıyla dikkat çekti.

21 Ekim Pazartesi günü MEW, yaklaşık %16 oranında değer kazanarak 0,01036 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu yükselişin ardından bir miktar geri çekilen MEW 0,009085 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. MEW’in piyasa değeri de kısa bir süreliğine 1 milyar dolara yaklaştıktan sonra 860 milyon dolara geriledi.

Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit’in MEW/KRW işlem çiftini listelemesi MEW’deki yükselişi tetikledi. Upbit, Böylelikle MEW, Upbit borsasında Güney Kore Wonu paritesinde listelenen üçüncü memecoin oldu.

$mew is now the 3rd memecoin to ever get KRW pair on Upbit, the biggest korean exchange in the world.

the ONLY coins that have KRW pairs are

DOGE SHIB and MEW

CAT SEASON. HIGHER. https://t.co/bdITqL7anF

— mememillions☆ (@apatheticwhale) October 21, 2024