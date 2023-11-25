Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimleri APE, MANA, MINA ve SAND oldu.

Bitcoin 24 Kasım Cuma günü 38.000 doların üzerine yükseldi. Lider kripto para birimi uzun bir süredir 38.000 doların altında işlem görüyordu. Ancak ne yazık ki Bitcoin bir kez daha 38.000 dolar direncini desteğe dönüştürme konusunda başarısız oldu.

Kripto para piyasası son 24 saatlik zaman diliminde nispeten sakin kaldı. Birçok kripto para birimi bu süreçte küçük çaplı yükselişler ve düşüşler kaydetti. Ether (ETH) 2.100 dolar sınırında, Solana (SOL) ise 60 doların hemen altında işlem görüyor.

Bitcoin Son 18 Ayın Zirvesinde

Bitcoin’de son bir haftalık süreç oldukça hareketli geçti. Haftaya Binance ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) arasındaki uzlaşma damga vurdu. Binance, 2018 yılından bu yana devam eden ceza davalarının kapatılması karşılığında 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.

Changpeng Zhao da bu kapsamda hakkındaki suçlamaları kabul etti ve kurucusu olduğu borsanın CEO’luk görevinden ayrıldı. Tüm bu gelişmeler tahmin edilebileceği üzere Bitcoin’de ve kripto para piyasasının geri kalanında fiyat dalgalanmalarına yol açtı. Bitcoin fiyatı bu gelişmeye tepki olarak 35.600 dolara kadar geriledi.

Perşembe günü hızla toparlanan lider kripto para birimi 38.000 dolar sınırına dayandı. Cuma gecesi tekrar yükseliş trendine başlayan BTC fiyatı 38.500 dolara kadar yükselerek 2022 yılının Mayıs ayından bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak BTC fiyat seviyesinde tutunmayı başaramadı ve Cumartesi günü itibariyle 38.000 dolar direncinin hemen altında işlem görüyor.

Son 24 saatte kripto para piyasası nispeten sakin kaldı. Kripto paraların toplam piyasa değeri 740 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,4 seviyesinde.

ApeCoin (APE) Yükselişe Geçti

Son bir haftalık zaman diliminde kripto para piyasasının geri kalanı Bitcoin’le (BTC) birlikte küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Binance’in yerel token’i BNB ise ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşma sonrasında %20 oranında değer kaybetti ve 225 dolarla haftanın en düşük seviyesini belirledi. BNB şu anda bu seviyenin 10 dolar üzerinde işlem görüyor.

Ether (ETH) de her ne kadar dün 2.100 doların üzerine yükselse de bu seviyede tutunmayı başaramadı. Ether (ETH) şu anda 2.100 doların hemen altında işlem görüyor. Solana’da (SOL) da benzer bir senaryo yaşandı. SOL 60 dolarlık direnç seviyesinin hemen altında alınıp satılıyor.

Son 24 saatlik zaman diliminde APE, MANA, MINA ve SAND kayda değer yükselişler yaşadı. APE %16,5, MANA %10,7, MINA %6,2 ve SAND %6,3 oranında yükseliş yaşadı. Günün en iyi performans sergileyen 4 coin’inden 3’ünün metaverse projelerine ait olması ise dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1 oranında artış yaşayarak 1,44 trilyon seviyesinde sabit kaldı.