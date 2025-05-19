Japon yatırım şirketi Metaplanet, bugüne kadarki en büyük ikinci Bitcoin alımını gerçekleştirdi. Şirket, Bitcoin fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmasına günler kala 1.004 adet BTC satın aldı. Bu yeni alımla birlikte Metaplanet’in portföyündeki Bitcoin miktarı 7.800 adede ulaştı ve mevcut fiyatlarla değeri 800 milyon doları aştı.

Metaplanet, 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada bu son alım için yaklaşık 15,2 milyar yen (yaklaşık 104,6 milyon dolar) harcadığını duyurdu. Şirket, bu alımıyla sadece iki hafta önce yaptığı ve portföyünü El Salvador’un önüne geçiren 1.241 BTC’lik büyük alımından sonra ikinci kez manşetlere taşındı.

BiTBO verilerine göre Metaplanet, Asya’da halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin’e sahip kurum olurken, dünya genelinde ise onuncu sırada yer alıyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde BTC portföyünde %95,6’lık, ikinci çeyrekte ise şu ana kadar %47,8’lik getiri elde ettiğini açıkladı.

Metaplanet’in 301 adet daha Bitcoin satın alması halinde, şu anda dokuzuncu sırada bulunan ve 8.100 BTC’ye sahip Galaxy Digital Holdings’i geride bırakacak.

Bu alanda açık ara liderliğini sürdüren ise MicroStrategy. Michael Saylor’ın şirketi MicroStrategy, 568.840 adet BTC ile yaklaşık 59 milyar dolarlık bir Bitcoin portföyüne sahip.

Metaplanet son aylarda Bitcoin biriktirme konusunda oldukça agresif bir strateji izliyor. Sadece Mayıs ayında 2.800 BTC ekledi; Nisan’da dört ayrı alımda toplam 794 BTC, Mart ayında ise altı alımda toplam 1.655 BTC satın aldı.

Michael Saylor’dan Yeni Alım Sinyali

Öte yandan, Michael Saylor da sosyal medya hesabından portföy takip ekranının görselini paylaşarak yeni bir alımın sinyalini verdi. Saylor, “Fıçıyla turuncu mürekkep alan birine karşı asla short pozisyon açmayın” mesajını paylaştı.

BTC yatırım firması River’ın verilerine göre MicroStrategy, bu yıl şirketler arasında Bitcoin varlıklarını en hızlı büyüten kurum oldu. 2024’teki artışın %77’si MicroStrategy kaynaklı gerçekleşti. River’ın analizine göre, bu yılın en büyük net Bitcoin alıcıları ise şirketler ve kurumsal yatırımcılar oldu; borsada işlem gören fonlar, devletler ve bireysel yatırımcıların önünde yer aldı.