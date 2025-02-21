Metaplanet, 6,6 milyon dolar değerinde yeni bir Bitcoin alımı gerçekleştirerek toplam varlığını 2 bin 100 BTC seviyesine yükseltti. Şirketin hedefi, 2025 yılı sonuna kadar 10 bin BTC, 2026 yılı sonuna kadar ise 21 bin BTC’ye ulaşmak olarak açıklandı.

Toplam Bitcoin Arzının Yüzde 0,01’i

Şirket, 20 Şubat’ta X platformunda yaptığı açıklamada, elindeki Bitcoin rezervlerinin artık toplam BTC arzının yüzde 0,01’ini oluşturduğunu vurguladı.

Japonya merkezli yatırım firması, Bitcoin’i hazine varlığı olarak tutma stratejisini hızla büyütüyor. 28 Ocak’ta paylaşılan “Bitcoin Planı”na göre Metaplanet, 2025 yılı sonunda 10.000 BTC, 2026 yılı sonunda ise 21.000 BTC’ye ulaşmayı hedefliyor.

Metaplanet, 2024 yılının ortalarından itibaren Bitcoin alımlarını hızlandırdı ve bu hamleyi, enflasyona karşı bir korunma aracı olarak benimsedi.

Son satın alma, firmanın sadece bu hafta yaptığı ikinci büyük alım oldu. Geçtiğimiz günlerde, 269,43 BTC’yi 25,6 milyon dolar karşılığında satın alarak toplam Bitcoin varlığını 2 bin 31 BTC’ye çıkarmıştı. Bundan önce de, Aralık 2024’te 620 BTC satın alarak tarihindeki en büyük alımını gerçekleştirmiş ve 60,6 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, Bitcoin Standardı’na geçişin şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Gerovich’e göre bu strateji, Metaplanet’i Tokyo’nun en büyük Bitcoin odaklı şirketi haline getirdi.

Şirketin hisseleri, son bir yılda yüzde 4 binden fazla artış gösterdi. Ayrıca, 28 Şubat’ta MSCI Japonya Endeksi’ne dahil edilmesi bekleniyor ve bu hamlenin yatırımcı ilgisini daha da artıracağı düşünülüyor.