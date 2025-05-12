Tokyo Borsası’nda işlem gören yatırım şirketi Metaplanet, yaklaşık 18,4 milyar Japon yeni (126 milyon dolar) karşılığında bin 241 adet BTC daha satın aldı.

Böylece toplam varlığı 6 bin 796 BTC’ye ulaştı. Bu miktarın güncel değeri 706 milyon doların üzerinde kaydedildi.

Metaplanet’in yaptığı açıklamaya göre alımlar, ortalama 102 bin 119 dolar maliyetle gerçekleşti. Bu, şirketin Nisan 2024’te başlattığı Bitcoin Hazine Operasyonu kapsamında tek seferde yaptığı en büyük satın alma oldu.

Rezervdeki artış, şirketi 6 bin 174 BTC tutan El Salvador devlet hazinesinin önüne geçirerek Asya’da halka açık en büyük Bitcoin yatırımcısı konumuna taşıdı. Küresel sıralamada ise 11. sırada yer aldı.

Şirket, performansını “BTC Getiri Oranı” adı verilen özel bir metrikle ölçüyor. 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla getiri oranı yüzde 38 olarak açıklandı. Önceki çeyreklerde bu oran sırasıyla yüzde 95,6 ve yüzde 309,8 olmuştu. Hedef, yıl sonuna kadar 10 bin BTC’ye ulaşmak. Strateji, 555 binden fazla BTC tutan MicroStrategy’nin yaklaşımını anımsatıyor.

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Japonya’daki kurumsal ilgi sadece Metaplanet’le sınırlı değil. Tokyo merkezli bir diğer şirket olan Beat Holdings, Bitcoin odaklı borsa yatırım fonlarına olan yatırımını artırma kararı aldı. Şirket, yatırım limitini 6,8 milyon dolardan 34 milyon dolara çıkardı ve BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 131.000’den fazla pay satın aldı. Bu alım, 681 bin doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç sağladı.

2025’in ilk çeyreğinde halka açık şirketler, Bitcoin rezervlerini yüzde 16,1 oranında artırdı. Söz konusu artış, piyasa dalgalanmalarına rağmen kurumsal ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Ancak, ABD hükümeti benzer bir adım atma konusunda isteksiz görünüyor. BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes’e göre, artan kamu borcu ve Bitcoin’e atfedilen kültürel imaj, ABD’nin BTC alımını sınırlı kılıyor.