Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin varlıklarını genişleterek 150 BTC daha satın aldı. Bu alım, ortalama 12,57 milyon yen (yaklaşık 83 bin dolar) birim fiyatla gerçekleştirildi.

24 Mart’ta yayınlanan açıklamaya göre, toplam satın alma maliyeti ise 1,886 milyar yen (12,1 milyon dolar) oldu.

Son alımla birlikte Metaplanet’in toplam Bitcoin rezervi 3.350 BTC’ye yükseldi. Şirket, bu rezervi yaklaşık 42,22 milyar yen (270 milyon dolar) maliyetle biriktirdi.

Tüm satın alımlar göz önünde bulundurulduğunda, Metaplanet’in ortalama Bitcoin alım maliyeti yaklaşık 12,60 milyon yen (80.200 dolar) seviyesinde.

Metaplanet, Bitcoin’i şirket stratejisinin merkezine koyarak, Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı haline geldi.

Şirket, Bitcoin alımlarını finanse etmek için geleneksel borçlanma yöntemlerinden farklı bir yol izliyor. Bu süreçte EVO FUND üzerinden hisse alım hakları ve sıfır kuponlu tahvil ihracı gibi yenilikçi finansman yöntemlerini kullandı.

Metaplanet has acquired 150 BTC for ~$12.6 million at ~$83,801 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 68.3% YTD 2025. As of 3/24/2025, we hold 3350 $BTC acquired for ~$278.8 million at ~$83,224 per bitcoin. pic.twitter.com/CIum6ZeR89

— Simon Gerovich (@gerovich) March 24, 2025