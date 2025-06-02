Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet, bin 88 Bitcoin daha satın alarak toplam BTC varlığını 8 bin 888’e çıkardı. Şirket, 2 Haziran’da yaptığı alımda ortalama 108 bin 209 dolar fiyatla toplam 117,7 milyon dolarlık BTC yatırımı gerçekleştirdi.

Tokyo merkezli yatırım devi, son hamlesiyle birlikte yaklaşık 851 milyon dolar değerinde Bitcoin’e sahip oldu. Bitcoin Treasuries verilerine göre Metaplanet, bu yatırımıyla birlikte kurumsal BTC sahipleri arasında 10. sıraya yükseldi. Ancak şirketin, listenin zirvesindeki Michael Saylor liderliğindeki Strategy firmasını yakalaması için katetmesi gereken ciddi bir mesafe var. Zira Strategy’nin portföyünde 580 bin 250 BTC bulunuyor.

Bitcoin Fiyatı Geride Kaldı

Yatırımın yapıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı 104 bin 848 dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte yüzde 0,4 oranında artış gösteren BTC, Metaplanet’in alış fiyatının yaklaşık 4 bin 600 dolar altında işlem gördü. Gün içindeki en yüksek seviye ise 105 bin 804 dolar olarak kaydedildi.

Toplam piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaşan Bitcoin’in günlük işlem hacmi 18,6 milyar dolara çıktı. Bu da önceki güne kıyasla yüzde 15,3’lük bir artış anlamına geliyor.

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BTC Verimliliğinde Düşüş

Şirket, alıma ek olarak BTC verimliliği (BTC Yield) verilerini de paylaştı. Bu oran, elde tutulan Bitcoin miktarının, potansiyel hisse senedi sayısına oranı üzerinden hesaplanıyor.

2025’in ilk çeyreğinde, 1 Ocak ile 31 Mart arasında, Metaplanet’in BTC verimliliği yüzde 95,6 olarak ölçüldü. Ancak bu oran, 2024 sonunda ulaşılan yüzde 309,8’lik seviyeye göre ciddi bir düşüş gösterdi. 1 Nisan ile 2 Haziran arasındaki dönemde söz konusu oran yüzde 66,3’e geriledi.

Yeni Tahvil Hamlesi

Öte yandan Metaplanet, kısa süre önce EVO FUND isimli girişim sermayesi fonuna sıfır faizli tahviller ihraç etti. Toplam değeri 50 milyon doları bulan bu tahvillerden elde edilecek gelirle Bitcoin alımlarının sürdürüleceği açıklandı.