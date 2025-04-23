Japonya merkezli Metaplanet, Nisan ayında üçüncü kez Bitcoin alımı gerçekleştirerek toplam BTC varlığını 4 bin 855’e çıkardı.

Son alımın toplam değeri yaklaşık 4,2 milyar yen yani 26,6 milyon dolar olarak kaydedildi. İşlem, BTC başına ortalama 12 milyon 181 bin yen seviyesinden gerçekleşti.

Metaplanet’in Bitcoin Stratejisi

Bitcoin şu sıralar 87 bin 300 doların üzerinde işlem görürken, şirketin elindeki BTC’lerin toplam değeri 423 milyon doları aştı. Metaplanet, bu yatırımları sermaye piyasası faaliyetlerinden ve işletme gelirlerinden elde ettiği kaynakla finanse ediyor. Amaç ise Bitcoin’e maruz kalma yoluyla şirket değerini artırmak olarak belirtiliyor.

Şirket, yatırım stratejisinin başarısını ölçmek için “BTC Verimi” adını verdiği özel bir gösterge kullanıyor. Bu metrik, Bitcoin miktarının toplam hisselere oranındaki değişimi gösteriyor. Mevcut çeyrek için (1–21 Nisan 2025), bu oran yüzde 12,1 olarak açıklandı. Önceki çeyrekte ise oran yüzde 95,6 idi.

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Ayrıca Metaplanet, BTC Verimi’ne ek olarak “BTC Kazancı” ve “BTC Yen Kazancı” gibi performans göstergeleri de paylaşıyor. Veriler, hisse seyrelmesi yaşanmasa şirketin Bitcoin varlıklarının ne kadar artacağını ve bu artışın yen cinsinden değerini ortaya koyuyor. Şirket, ölçümleri kullanarak yatırımcılarına daha şeffaf bir tablo sunmayı hedefliyor.