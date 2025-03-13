Metaplanet, Bitcoin birikim stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, 13.5 milyon dolar değerinde 162 BTC daha satın alarak toplam varlığını 3.050 BTC’ye çıkardı.

Satın Alım Detayları

Şirketin CEO’su Simon Gerovich, X platformunda yaptığı açıklamada, Japon yatırım firmasının son alımda Bitcoin başına ortalama 83.123 dolar ödediğini duyurdu.

Mevcut piyasa fiyatlarına göre, Metaplanet’in toplam Bitcoin varlıkları yaklaşık 249.4 milyon dolar değerinde. Ancak, şirketin toplam satın alma maliyeti yaklaşık 253.7 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Metaplanet, Nisan 2024’te Bitcoin alım stratejisini başlattığından bu yana düzenli olarak varlıklarını artırıyor. Sadece bir hafta önce, 497 BTC’yi 43.9 milyon dolara satın almıştı. Bunun dışında, 3 Mart’ta 156 BTC’yi 13.4 milyon dolara, 20 Şubat’ta 68 BTC’yi 6.6 milyon dolara ve 17 Şubat’ta 269 BTC’yi 26 milyon dolara aldı.

2025 yılı içinde şu ana kadar toplam yaklaşık 1.300 BTC satın alan şirket, yıl sonuna kadar 10.000 BTC’ye ulaşmayı hedefliyor. CEO Gerovich, 2026 yılı sonunda ise toplam 21.000 BTC’ye sahip olmayı planladıklarını açıkladı.

Şirket, yatırım stratejisinin etkinliğini ölçmek için Bitcoin Verimi (BTC Yield) adlı bir performans göstergesi kullanıyor. 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 41.7 olan bu oran, dördüncü çeyrekte yüzde 309.8’e yükseldi. 2025 itibarıyla ise yüzde 53.2 seviyesinde bulunuyor.

Metaplanet Hisseleri Yükselişte

Son Bitcoin alımının ardından Metaplanet’in hisse fiyatı yüzde 8.68 artarak Japon yeni bazında 3.630 seviyesine çıktı.

Şirket, Bitcoin Hazinesi Operasyonları kapsamında rezervlerini büyütmeye devam ediyor. 18 Aralık 2024’te resmi bir iş kolu olarak duyurulan bu operasyonlar kapsamında, Metaplanet yönetim kurulu EVO FUND’a yönelik 8. tahvil serisini onayladı.

Bugün duyurulan tahvil ihracı, Japon yeni bazında 2 milyar (yaklaşık 18.2 milyon dolar) değerinde olacak ve doğrudan Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullanılacak.