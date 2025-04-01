Tokyo merkezli Metaplanet, Bitcoin biriktirme stratejisinin bir parçası olarak 696 BTC daha satın aldı. Şirket, bu alımı nakit teminatlı satım opsiyonları satarak gerçekleştirdi. Metaplanet bu sayede piyasa fiyatının daha altından Bitcoin alımını gerçekleştirdi.

Metaplanet’in Bitcoin Satın Alma Stratejisi

2025 mali yılının ilk çeyreğinde Metaplanet, satım opsiyonlarını kullanarak sermaye üretti ve 645,74 BTC’yi opsiyonlardan, 50,26 BTC’yi ise primlerden elde etti.

Bu strateji, şirketin aynı sermaye ile doğrudan piyasa alımlarına kıyasla daha fazla Bitcoin edinmesini sağladı. Resmi açıklamaya göre, şirket 9,386 milyar yenlik teminat kullanarak daha büyük bir BTC pozisyonu oluşturmayı başardı. Nominal defter değeri bazında ortalama 14.586.230 yen seviyesinde Bitcoin satın alınırken, primler düşüldüğünde 13.479.404 yen’e kadar düştü.

Son alımla birlikte Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 4.046 BTC’ye ulaştı. Bu da şirketi en büyük dokuzuncu kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumuna taşıdı. Metaplanet, Bitcoin Group ve Semler Scientific’i geride bırakırken, Hut 8, Coinbase ve Block’un hemen arkasında yer alıyor.

2024 4. Çeyrekte %309,8 Getiri

Metaplanet, Bitcoin verimlilik oranında da dikkat çekici bir başarıya ulaştı. 2024’ün son çeyreğinde şirket, %309,8 BTC getirisi sağladı.

2025’in ilk çeyreğinde ise %95,6 BTC getirisi elde etti. Şirket, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Bitcoin biriktirme sürecini yüksek verimlilikle sürdürdü.