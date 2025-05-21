Japonya merkezli turizm ve konaklama şirketi Metaplanet, 20 yıllık şirket tarihinin en güçlü finansal performansını 2025’in ilk çeyreğinde elde etti.

Şirketin bu başarıyı, Bitcoin’i rezerv varlık olarak benimsemesine borçlu olduğu vurgulandı.

Metaplanet’in yayımladığı çeyrek raporuna göre, toplam 877 milyon yen (yaklaşık 6 milyon dolar) gelir elde edildi. Bu gelirin yüzde 88’i doğrudan Bitcoin stratejisinden kaynaklandı. Düzenli BTC alımları sayesinde Metaplanet, dünya genelinde en fazla Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında 11. sıraya, Asya’da ise birinci sıraya yerleşti.

BTC Varlığı Neredeyse 4 Kat Arttı

Yılbaşından bu yana 5 bin 34 adet BTC satın alan şirketin toplam Bitcoin varlığı 6 bin 796’ya ulaştı. Bu alımlar, sabit bir indirim ya da kullanım fiyatı belirlemeden sermaye artırımı yapılmasına olanak tanıyan özel bir hisse ihraç programı sayesinde finanse edildi.

10 Mayıs itibarıyla programın yüzde 87’si tamamlandı. Bu sayede 76,6 milyar yen (yaklaşık 524,8 milyon dolar) toplandı ve Metaplanet, Japonya’nın en büyük halka açık sermaye ihraççısı oldu. Şirket, 10 bin BTC hedefinin yaklaşık yüzde 68’ine ulaştı. Alımların ortalama maliyeti ise BTC başına 13,27 milyon yen (yaklaşık 90 bin 929 dolar) olarak kaydedildi.

Çeyrek sonunda piyasadaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle 7,4 milyar yen (yaklaşık 50,7 milyon dolar) tutarında geçici bir zarar kaydedilse de, Bitcoin’deki son yükseliş bu zararı telafi etti. 12 Mayıs itibarıyla şirketin gerçekleşmemiş BTC kazancı 13,5 milyar yen (yaklaşık 92,5 milyon dolar) oldu.

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Şirket Başkalarına da Örnek Olmak İstiyor

Metaplanet, BTC stratejisinin verimini yüzde 170 olarak ölçtü. Bu oran, hisse başına düşen BTC artışını ve yatırımcı başına BTC büyümesini ifade ediyor. Şirket, çeyrek boyunca 2 bin 996 adet BTC kazancı elde ettiğini belirtti.

Çeyrek bazında faaliyet kârı yüzde 11 artarak 593 milyon yenin (yaklaşık 4 milyon dolar) üzerine çıktı. Gelirdeki artış yüzde 8 olurken, toplam varlıklar yüzde 81 büyüyerek 55 milyar yenin (yaklaşık 376,8 milyon dolar) üzerine ulaştı.

Bitcoin stratejisinin başarısı üzerine Metaplanet, diğer şirketlere de benzer bir model izlemeleri çağrısında bulundu. Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sonuçlarımız ortada. Hedefleri kendimizi güvende hissetmek için değil, aşmak için koyarız. Sermaye piyasalarıyla Bitcoin arasındaki küresel etkileşim yeni başlıyor ve biz bu döngünün öncüsü olmayı hedefliyoruz.”