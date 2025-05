Japon yatırım şirketi Metaplanet, 53 milyon dolar harcayarak 555 adet Bitcoin daha satın aldı.

Şirketin toplam BTC varlığı böylece 5 bin 555’e yükseldi. Bu miktarın güncel değeri ise yaklaşık 481,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin 5.555 BTC hedefine ulaşmasını sosyal medya platformu X üzerinden kutladı. Japonca’da “5” sayısının telaffuzuna atıfta bulunarak “Go go go go — aya ve ötesine!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

ゴーゴーゴーゴー!5555 BTC達成!

In Japanese, the number 5 is pronounced “Go”, so today we’re shouting:

Go go go go — to the moon and beyond! pic.twitter.com/dqIDGu5bDT

— Simon Gerovich (@gerovich) May 7, 2025