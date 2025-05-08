Japon yatırım şirketi Metaplanet, 53 milyon dolar harcayarak 555 adet Bitcoin daha satın aldı.

Şirketin toplam BTC varlığı böylece 5 bin 555’e yükseldi. Bu miktarın güncel değeri ise yaklaşık 481,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin 5.555 BTC hedefine ulaşmasını sosyal medya platformu X üzerinden kutladı. Japonca’da “5” sayısının telaffuzuna atıfta bulunarak “Go go go go — aya ve ötesine!” şeklinde bir paylaşım yaptı.

ゴーゴーゴーゴー！5555 BTC達成！

In Japanese, the number 5 is pronounced “Go”, so today we’re shouting:

Go go go go — to the moon and beyond! pic.twitter.com/dqIDGu5bDT — Simon Gerovich (@gerovich) May 7, 2025

Şirket, Nisan 2024’te Bitcoin odaklı yatırım stratejisini duyurmuş ve 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC tutmayı hedeflemişti. Yeni yapılan alımla, bu hedefin yarısından fazlasına ulaşılmış oldu.

Şirket, Bitcoin alımlarına devam edebilmek için 25 milyon dolar değerinde yeni bir tahvil ihracı yapmayı planladığını duyurdu. Böylece bu, Metaplanet’in gerçekleştirdiği 13. tahvil ihracı oldu. Bir hafta önce, aynı tutarda bir tahvil satışı daha yapılmıştı.

*Metaplanet Issues 25 Million USD in 0% Ordinary Bonds to Purchase Additional $BTC* pic.twitter.com/ruPsX85Ot1 — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) May 7, 2025

ABD’de Yeni Bir İştirak Kuruluyor

Metaplanet, küresel büyüme stratejileri doğrultusunda, ABD’nin Miami şehrinde yüzde 100 hissedarlıkla yeni bir iştirak kurma kararı aldı. “Metaplanet Treasury Corp.” adıyla kurulacak olan bu yeni şirket, Metaplanet’in ABD operasyonlarının merkezi olacak.

Öte yandan şirket açıklamalarından sonra Tokyo Borsası’nda şirketin hisseleri yüzde 13,3 oranında bir artış gösterdi.