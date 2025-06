Japon yatırım şirketi Metaplanet, 2027 yılı sonuna kadar 210 bin BTC satın almayı hedefleyen yeni planını kamuoyuna duyurdu. Bu hedef doğrultusunda ise 5,4 milyar dolar sermaye toplanacak.

Şirket, “555 Milyon Planı” adını verdiği strateji kapsamında Japon piyasasında ilk kez uygulanacak ölçekte 555 milyon adet hareketli kullanım fiyatlı hisse ihraç edecek. Plan başarılı olursa, Bitcoin’in toplam arzının yaklaşık yüzde 1’ine sahip olunacak.

Metaplanet daha önce “21 Milyon Planı” kapsamında 2026’ya kadar 21 bin BTC almayı planlıyordu. Bu hedefe beklenenden hızlı ulaşarak 8 bin 888 BTC’ye çıkan şirket, kurumsal Bitcoin sahipliğinde dünya sıralamasında ilk 10’a girdi. Yeni hedefle birlikte çıta ciddi ölçüde yükseltilmiş oldu.

Şirketin açıklamasına göre, yeni plan kapsamında 2025 sonunda 30 bin BTC, 2026’da 100 bin BTC ve 2027 sonunda toplam 210 bin BTC’ye ulaşılması planlanıyor. Gerekli fon, yaklaşık bin 388 yen başlangıç kullanım fiyatıyla ihraç edilecek hisseler sayesinde sağlanacak. Bu adımın toplamda 770 milyar yen (yaklaşık 5,4 milyar dolar) gelir yaratması bekleniyor.

CEO Simon Gerovich, X hesabından yaptığı açıklamada, “Asya tarihinin en büyük Bitcoin alımı için tekrar harekete geçiyoruz. Hedefimiz: 2027’ye kadar 210 bin BTC.” dedi.

Thrilled to announce Asia’s largest-ever equity raise to buy Bitcoin — again! 🚀 This time: $5.4 billion to accelerate our Bitcoin strategy. Our new target: 210,000 BTC by 2027.

Details here: https://t.co/ahL27o9QBg pic.twitter.com/njYybVq1uu

— Simon Gerovich (@gerovich) June 6, 2025