Ethereum kullanıcıları eskiden işlem ücretlerini ödemek için ETH satın almak zorundaydı. Ancak MetaMask’ın yeni özelliği sayesinde artık farklı token’larla da ödeme yapmak mümkün olacak.

Gas Station Özelliği ile Kolaylık Sağlanıyor

MetaMask, akıllı işlemler için kullanılan MetaMask Swap üzerinden gas ücretlerinin çeşitli token’larla ödenmesini sağlayan yeni bir özellik sundu. Gas Station adı verilen bu yenilik, Ethereum kullanıcılarının yetersiz gas ücreti nedeniyle yaşadığı işlem başarısızlıklarını ortadan kaldırıyor.

Yeni Güncellemenin Detayları

Kripto cüzdan sağlayıcısı MetaMask, 4 Şubat’ta X platformunda yaptığı duyuruda bu özelliğin kullanıcıları ETH eksikliği nedeniyle başarısız olan işlemlerden koruyacağını belirtti.

Ethereum ağında işlem yapmak için genellikle ETH ile gas ücreti ödemek gerekiyor. Bu durum, cüzdanında yeterli ETH bulunmayan kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor ve işlem yapabilmek için önce bir borsadan ETH satın almalarını gerektiriyordu.

MetaMask’ın yeni özelliği ile bu sorun ortadan kalkıyor. Kullanıcılar artık USDT, USDC, DAI, ETH, wETH, wBTC, wstETH ve wSOL gibi seçili token’larla gas ücreti ödeyebilecek. Ayrıca, işlem ücretleri doğrudan fiyat teklifine dahil edilerek daha akıcı bir deneyim sunulacak.

Bu güncelleme şu anda Ethereum ana ağı için MetaMask tarayıcı uzantısında kullanılabiliyor. Mobil uygulama için de yakında yayınlanması planlanıyor. Ayrıca, MetaMask Swap hâlâ en iyi işlem oranlarını sunmak için birden fazla likidite sağlayıcısını tarayarak kullanıcılarına en uygun fiyatları sağlamaya devam edecek.

Daha Fazla İşlem Tek Blokta

Zincir üzerindeki verilere göre 5 Şubat itibarıyla ortalama gas limiti 35.6 milyon seviyesine ulaştı. Güncelleme, ağın ölçeklenebilirliğini artırarak işlem tıkanıklığını azaltmayı ve DeFi uygulamalarının artan taleplerine daha iyi yanıt vermeyi amaçlıyor. Gas limitinin artırılmasıyla birlikte Ethereum ağı daha fazla işlemi tek bir blokta gerçekleştirebilecek ve böylece genel ağ verimliliği artacak.