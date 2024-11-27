MetaMask’in kurucu ortağı Dan Finlay, kullanıcı rızası ve otonomiye odaklanan yeni bir token olan Consent (CONSENT)’i Solana ve Base ağlarında piyasaya sürdü.

Özet:

Consent token, kullanıcı rızası kavramını blockchain dünyasına entegre etmeyi hedefliyor.

Solana üzerindeki yoğun ilgi, tokenin benimsenme hızını artırıyor.

Dan Finlay, platformların güvenilirliğine ve topluluk desteğine dair önemli eleştirilerde bulunuyor.

Kullanıcı Rızasına Odaklanan Memecoin

Dan Finlay, Consent adlı memecoin’i yapay zeka çağında kullanıcı rızasını teşvik etmek amacıyla Farcaster platformunda duyurdu. Memecoin olarak başlatılan bu token, fikri mülkiyet hakları ve “yapay zekayı eğitme ve paylaşım izni” konularına odaklanıyor. Finlay bu token’i Web3 ekosisteminde “belirsiz rıza” konsepti olarak tanımlıyor.

Solana’da İlgi Daha Yoğun

Consent tokeni hem Solana hem de Base ağlarında işlem görse de, kullanıcılar özellikle Solana üzerinde daha aktif. Lansmandan sonraki ilk 5 saatte Solana’da 50 bin dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Proje kısa süre içerisinde popüler merkezi borsalarda da listelendi.

Token’in likidite havuzu, Raydium Liquidity Pool üzerinde oluşturuldu ve bu da Solana ekosisteminde görünürlüğünü ve kullanılabilirliğini artırdı.

Finlay, token lansmanıyla yetinmeyip, Warpcast üzerinden topluluğuyla aktif bir şekilde etkileşimde bulunuyor. Warpcast ve Solana memecoin deneyimlerini karşılaştırarak rekabetçi bir söylem oluşturuyor.

Topluluk Tartışmaları ve Riskler

Consent token lansmanı, farklı platformlardaki zorluklar ve fırsatlar hakkında da yeni tartışmalar başlattı. Finlay, Clanker adlı Base ekosistemindeki bir memecoin dağıtım platformu hakkında endişelerini dile getirirken, Pump.fun platformunu desteklediğini belirtti.

Finlay, Clanker’da bazı kişilerin sistemi manipüle ederek yeni projelere ve erken destekçilere zarar verebileceğini ifade etti. Buna karşın, Pump.fun’ın, geliştirici liderliğindeki modelleriyle daha güvenilir bir yapı sunduğunu vurguladı. Finlay ayrıca, Clanker üzerinden kitlesel fonlamanın mevcut güvenlik açıkları nedeniyle neredeyse imkânsız olduğunu söyledi.