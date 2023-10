MetaMask, 14 Ekim’de sürpriz bir açıklama yaparak cüzdan uygulamasının Apple’ın App Store’undan kaldırıldığını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra sorun giderildi ve App Store, MetaMask’ı yeniden uygulama mağazasına ekledi.

Dolayısıyla Apple kullanıcıları yeniden App Store aracılığıyla MetaMask’i cihazlarına indirebilir.

MetaMask’in App Store’dan kaldırılması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmişti. MetaMask ekibi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olumsuz bir durum olmadığını ve ekibin sorunu en kısa sürede çözmek için kolları sıvadığını duyurmuştu.

MetaMask’in App Store’dan kaldırılması, çok sayıda kullanıcının sahte MetaMask cüzdan uygulamaları nedeniyle fonlarını çaldırdığı bir döneme denk geldi. Bu isimlerden biri de Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban’dı.

CryptoPotato olarak 16 Eylül’de Mark Cuban’ın MetaMask cüzdanının hack’lendiğini ve dolandırıcıların yaklaşık 900.000 dolar değerinde kripto para çaldığını bildirmiştik. O dönemde konuyla ilgili olarak DL News’e açıklamalarda bulunan Mark Cuban, cüzdanının hack’lendiğini doğruladı. Aylar sonra ilk kez MetaMask hesabına girdiğini belirten Mark Cuban, dolandırıcıların muhtemelen kendini takip ettiğini söyledi.

Uygulamanın App Store’dan kaldırılmasının açıklamlarda bulunan MetaMask ekibi, kullanıcıların şüpheli uygulamalara güvenmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

If you come across any fake MetaMask apps on the App Store, please report them immediately. 🔍 Our top priority is to get this sorted out quickly and protect users from any fake apps.

