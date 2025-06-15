MetaMask cüzdanının arkasındaki şirket olan Consensys’in kurucusu ve Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin, toplulukta uzun süredir merakla beklenen token lansmanı hakkında sonunda açık konuştu. Doğrudan bir tarih vermese de, Lubin’in açıklamaları MetaMask için gelecekte bir token lansmanının artık ciddi bir olasılık olduğunu ortaya koyuyor.

MetaMask Airdrop’u mu Geliyor?

MetaMask, Ethereum ekosistemine erken giren kullanıcılar için yıllardır “token beklenen” uygulamaların başında geliyor. Ancak bu zamana kadar resmi bir taahhüt verilmemişti. Bu durum, birçok kullanıcıyı platformdan uzaklaştırmış ya da başka cüzdanlara yöneltmişti.

Ancak Lubin’in son açıklaması umutları tazeledi. “Kısa ve orta vadeli bir plan/strateji var.” diyen Lubin, ürünlerin protokolleştirilmesinin ve bunların Web3 ekosisteminde token ihtiyacının bir parçası olduğunu belirtti.

İlk Sırada LINEA ve DIN Var

Lubin, Consensys’in yeni nesil ürünlerinden LINEA’nın ilk token sahip olacak protokol olacağını duyurdu. Ardından gelen sorular üzerine ise ikinci sıradaki aday olarak DIN (Decentralized Infrastructure Network) isimli yeni altyapı protokolünü işaret etti. Lubin’e göre:

“DIN, Infura’nın genişletilmiş bir hali ve merkeziyetsiz protokol ekosisteminin ‘çevrim sesi’ gibi çalışacak.”

DIN’in amacı, Web3 altyapısının sahipliğini topluluğa vermek. Tıpkı TCP/IP gibi internet protokollerinin tokenlaştırılmış hali gibi, DIN de bu derin altyapının token sahipliğini kullanıcıya devretmeyi hedefliyor.

We have a short and medium term plan/strategy. It involves protocolization of our current products and other initiatives. And Web3 protocols need tokens. First out of the gate will be LINEA. Soon. More to come on this. And they will all be synergistic with one another. — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) June 14, 2025

MetaMask Token Ne Zaman Çıkacak?

Net bir tarih verilmemiş olsa da Joseph Lubin’in açıklamaları bazı önemli ipuçları sunuyor. Lubin, “Web3 protokolleri token ister” diyerek token çıkarmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda Consensys’in kısa ve orta vadeli bir planı olduğu belirtiliyor. Plan kapsamında ilk token lansmanının LINEA adlı protokol için yapılması beklenirken, sıradaki aday olarak ise DIN (Decentralized Infrastructure Network) öne çıkıyor.

DIN will probably be the next one, but don't hold me to that. DIN is the Decentralized Infrastructure Network, an expansion of Infura. DIN is dial tone for the decentralized protocol ecosystem. Infura is working with many partners already from superscalers to niche service… — Joseph Lubin (@ethereumJoseph) June 14, 2025

Topluluğun en sık yönelttiği soru hâlâ airdrop’un nasıl dağıtılacağı. Topluluktan gelen önerilerde “cüzdanın yaşı ve kullanım sıklığı” gibi metriklerin adil bir airdrop için iyi bir kriter olabileceği vurgulandı.

Sonuç olarak MetaMask’ın token çıkarma olasılığı uzun zamandır konuşuluyordu, ancak ilk kez bu kadar açık şekilde ifade edildi. Lubin’in sözleri doğrudan bir doğrulama olmasa da, Consensys’in Web3 altyapısını tokenizasyon stratejisinin MetaMask’ı da kapsadığı anlaşılıyor.

Topluluk için bu, sadece bir cüzdan değil, potansiyel bir ödül kapısı. Şimdilik yapılabilecek en iyi şey: Cüzdanı aktif kullanmaya devam etmek ve LINEA ile DIN protokollerinin gelişimini yakından izlemek.