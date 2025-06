MetaMask cüzdanının arkasındaki şirket olan Consensys’in kurucusu ve Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin, toplulukta uzun süredir merakla beklenen token lansmanı hakkında sonunda açık konuştu. Doğrudan bir tarih vermese de, Lubin’in açıklamaları MetaMask için gelecekte bir token lansmanının artık ciddi bir olasılık olduğunu ortaya koyuyor.

MetaMask, Ethereum ekosistemine erken giren kullanıcılar için yıllardır “token beklenen” uygulamaların başında geliyor. Ancak bu zamana kadar resmi bir taahhüt verilmemişti. Bu durum, birçok kullanıcıyı platformdan uzaklaştırmış ya da başka cüzdanlara yöneltmişti.

Ancak Lubin’in son açıklaması umutları tazeledi. “Kısa ve orta vadeli bir plan/strateji var.” diyen Lubin, ürünlerin protokolleştirilmesinin ve bunların Web3 ekosisteminde token ihtiyacının bir parçası olduğunu belirtti.

Lubin, Consensys’in yeni nesil ürünlerinden LINEA’nın ilk token sahip olacak protokol olacağını duyurdu. Ardından gelen sorular üzerine ise ikinci sıradaki aday olarak DIN (Decentralized Infrastructure Network) isimli yeni altyapı protokolünü işaret etti. Lubin’e göre:

DIN’in amacı, Web3 altyapısının sahipliğini topluluğa vermek. Tıpkı TCP/IP gibi internet protokollerinin tokenlaştırılmış hali gibi, DIN de bu derin altyapının token sahipliğini kullanıcıya devretmeyi hedefliyor.

We have a short and medium term plan/strategy. It involves protocolization of our current products and other initiatives. And Web3 protocols need tokens. First out of the gate will be LINEA. Soon. More to come on this. And they will all be synergistic with one another.

— Joseph Lubin (@ethereumJoseph) June 14, 2025