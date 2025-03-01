MetaMask, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla bu yıl Bitcoin ve Solana desteği eklemeye hazırlanıyor.

Bu yenilik sayesinde cüzdan kullanıcıları, başka cüzdanlara veya wrapped token’lara ihtiyaç duymadan iki büyük kripto ekosistemine erişebilecek.

MetaMask’in Bitcoin desteği, 2025’in üçüncü çeyreğinde tam olarak devreye girecek. Solana desteğinin ise Mayıs ayında başlaması planlanıyor. Bu, MetaMask’e entegre edilen ilk EVM dışı blokzinciri olacak.

Şirket, yaptığı açıklamada “Tüm kullanıcılar, Solana ekosistemindeki dApp’ler ile etkileşime girip, alım-satım ve takas işlemlerini gerçekleştirebilecek.” ifadelerini kullandı. Platform ayrıca, mevcut Solana kullanıcılarının MetaMask’in sunduğu güvenlik, sağlamlık ve zengin özelliklere sahip olacağını vurguladı.

Solana’nın Yükselişi ve MetaMask’in Güncellenen Arayüzü

Solana, son bir yılda Solana tabanlı memecoin’lerin popülerleşmesiyle büyük bir büyüme kaydetti. Yalnızca Ocak ayında, Solana ağında 12 milyardan fazla işlem gerçekleştirildi.

Bitcoin ve Solana entegrasyonunun yanı sıra MetaMask, cüzdan uygulamasının arayüzünü ve kullanıcı deneyimini köklü şekilde yenileyecek.

Bu kapsamda MetaMask, gaz ücretlerini kullanıcıdan gizleyen yeni özellikler getirecek. Mart ayında devreye alınacak olan “gaz ücretleri dahil takas” özelliği sayesinde kullanıcılar, hesaplarında ETH bulundurmak zorunda kalmadan token takası yapabilecek.

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Diğer geliştirmeler arasında, birden fazla “Gizli Kurtarma Cümlesi” (Secret Recovery Phrase – SRP) ekleme özelliği de bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, tek bir MetaMask uygulaması içinde birden fazla cüzdanı yönetebilecek. Özelliğin önümüzdeki ay kullanıma sunulması planlanıyor.

Fiziksel MetaMask Kartı Geliyor

MetaMask, gerçek dünyada kripto ile ödeme yapılmasını sağlayacak fiziksel bir ödeme kartı çıkaracağını duyurdu. Mastercard’ın ödeme ağı üzerinden çalışacak olan kart, Nisan ayında piyasaya sürülecek. Şu anda bazı bölgelerde sanal MetaMask kartı kullanılabiliyor.