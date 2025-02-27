MetaMask, ödeme firması Transak ile kurduğu ortaklık kapsamında 10’dan fazla blockchain ağı ile fiat çıkış (off-ramp) desteğini genişletti.

Ethereum ekosisteminin en büyük gözetimsiz kripto para cüzdanı MetaMask, artık kullanıcıların BNB Chain, Arbitrum, Avalanche, Base ve Optimism gibi popüler blockchain ağları üzerinden token’lerini doğrudan itibari paraya çevirmesine olanak tanıyor.

MetaMask kullanıcıları bu güncellemeye kadar token’lerini fiat para birimlerine çevirebilmek için önce ETH’ye dönüştürmesi gerekiyordu. Bu da verimliliği azaltıyordu ve maliyetleri arttırıyordu.

MetaMask’tan Fiat Para Çekmek Kolaylaştı

MetaMask kıdemli ürün yöneticisi Lorenzo Santos, Transak ortaklığında genişletilen fiat çıkış desteğinin, kripto paralar ile geleneksel finans arasındaki engelleri kaldırdığını söyledi. Santos böylelikle MetaMask kullanıcılarının daha geniş yelpazedeki token’lerini doğrudan nakde çevirebileceğini vurguladı.

İlk aşamada desteklenen varlıklar şu şekilde:

Ethereum ve Optimism ağlarındaki ETH

BNB Chain üzerindeki BNB

Polygon ağı üzerindeki POL (eski MATIC)

Bu entegrasyonla birlikte MetaMask kullanıcıları, ek bir işleme gerek duymaksızın desteklenen ağlar üzerinden fiat para birimi çekme işlemi gerçekleştirebilecek.

Küresel Erişim Artıyor

MetaMask fiat çıkış desteğini ilk olarak 2023 yılının Eylül ayında başlattı. Hizmet başlangıçta Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlıydı. MetaMask bu desteğini önümüzdeki aylarda 100’den fazla ülke için genişletecek.

MetaMask ayrıca 2021 yılında Transak ile fiat giriş (on-ramp) entegrasyonunu başlatmıştı. Şimdi ise çıkış desteğinin de eklenmesiyle, kullanıcıların Web3’e kolayca giriş yapıp çıkabileceği tam bir ekosistem oluşturulmuş oldu.

Transak kurucu ortağı ve teknoloji direktörü Yeshu Agarwal, MetaMask’ın birçok kişi için Web3 ekosistemine giriş noktası olduğunu ve kullanıcıların kripto para piyasasına girip çıkmasını kolaylaştırmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Küresel Finansal Katılım İçin Önemli Bir Adım

MetaMask, özellikle bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi olan bölgelerde finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor.

Bu genişleme sayesinde Brezilya, Kenya ve Endonezya gibi geleneksel bankacılık hizmetlerine erişimi sınırlı olan ülkelerdeki kullanıcılar için kripto paraları itibari paraya dönüştürmek daha erişilebilir hale geliyor.

MetaMask’ın Transak ve diğer ortaklarla yaptığı bu entegrasyon, Web3’ün ana akım benimsenmesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.