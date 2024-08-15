Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar (DAO’lar) kripto dünyasında sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki DAO nedir, ne değildir? Gelin yakından bakalım.

DAO’lar, topluluk tarafından yönetilen bir tür yönetim sistemidir. Üçüncü taraflardan ve hükümet şirketlerinden bağımsız olabilirler ve geleneksel organizasyonlardan iş ve organizasyon modeli bakımından büyük farklılıklar gösterirler.

DAO‘lar, bir grup insanın bir araya gelerek belirli bir amaç doğrultusunda dijital ortamda bir araya gelerek karar aldığı yapılar olarak basitçe tanımlanabilir. Geleneksel şirketlerde, bir CEO veya yönetim kurulu gibi üst düzey yöneticiler karar verirken, DAO’larda kararlar topluluk üyeleri tarafından alınır.

DAO Nedir?

DAO’lar şu özellikleri taşır:

Merkezsiz ve Hiyerarşik olmayan sistem: DAO’lar, adından da anlaşılacağı gibi, merkezi olmayan sistemlerdir ve hiyerarşik sistemlerde olduğu gibi başkanlar, yöneticiler veya idareciler tarafından değil, token sahipleri tarafından sahiplenilir ve yönetilir.

DAO’lar, adından da anlaşılacağı gibi, merkezi olmayan sistemlerdir ve hiyerarşik sistemlerde olduğu gibi başkanlar, yöneticiler veya idareciler tarafından değil, token sahipleri tarafından sahiplenilir ve yönetilir. Akıllı Sözleşmeler: DAO’ların işleyişi, blockchain üzerinde çalışan akıllı sözleşmelerle yürütülür. Akıllı sözleşmeler, belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik olarak devreye giren kodlardır. Örneğin, bir teklifin kabul edilmesi için yeterli oy alındığında, akıllı sözleşme otomatik olarak bu kararı uygular.

DAO’ların işleyişi, blockchain üzerinde çalışan akıllı sözleşmelerle yürütülür. Akıllı sözleşmeler, belirli koşullar gerçekleştiğinde otomatik olarak devreye giren kodlardır. Örneğin, bir teklifin kabul edilmesi için yeterli oy alındığında, akıllı sözleşme otomatik olarak bu kararı uygular. Topluluk Yönetimi: DAO’lar, genellikle bir topluluk tarafından yönetilir ve topluluk üyeleri, platformun nasıl yönetileceğine dair kararlar almak için oy kullanır. Bu oylar, genellikle topluluk üyelerinin sahip oldukları token miktarına göre ağırlıklandırılır.

DAO’lar, genellikle bir topluluk tarafından yönetilir ve topluluk üyeleri, platformun nasıl yönetileceğine dair kararlar almak için oy kullanır. Bu oylar, genellikle topluluk üyelerinin sahip oldukları token miktarına göre ağırlıklandırılır. Kendi kendine yeterlilik: DAO üyeleri, token’lerini likidite havuzlarına stake ederek sisteme likidite sağlarlar. Ayrıca, yatırımcıları ve risk sermayesi firmalarını çekmek için kitlesel fonlama kampanyası yürütebilirler.

DAO üyeleri, token’lerini likidite havuzlarına stake ederek sisteme likidite sağlarlar. Ayrıca, yatırımcıları ve risk sermayesi firmalarını çekmek için kitlesel fonlama kampanyası yürütebilirler. Geniş kullanım alanları: DAO’lar, NFT (Non-Fungible Token), dijital token (Örneğin Dash, topluluğu tarafından kendi kendine yönetilen popüler bir örnektir) veya merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterebilir.

DAO’lar, NFT (Non-Fungible Token), dijital token (Örneğin Dash, topluluğu tarafından kendi kendine yönetilen popüler bir örnektir) veya merkeziyetsiz uygulamalar (dApp’ler) gibi birçok farklı alanda faaliyet gösterebilir. Zincir üstü yönetişim: DAO’nun üyeleri, protokol değişiklikleri veya diğer türdeki teklifleri sunmak için belirli miktarda token stake etmelidir ve bu teklifler diğer DAO üyeleri tarafından oylanır.

DAO’nun üyeleri, protokol değişiklikleri veya diğer türdeki teklifleri sunmak için belirli miktarda token stake etmelidir ve bu teklifler diğer DAO üyeleri tarafından oylanır. Açık kaynak ve şeffaflık: DAO’nun kuralları, herkesin görebileceği şekilde akıllı sözleşmelerinde kodlanmış ve saklanmıştır. DAO’nun her üyesi, işlemler ve protokol değişiklikleri gibi geçmiş verileri şeffaf bir şekilde görebilir.

DAO’lar Nasıl Çalışır?

DAO nedir konusuna yakından baktı. Şimdi de DAO’ların nasıl çalıştığını inceleyelim.

DAO’ların belkemiğini akıllı sözleşmeler oluşturur. Bu dijital sözleşmeler, belirli koşullar karşılandığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan işlemleri otomatik olarak yürütür.

DAO’lar, bir topluluk üyesi tarafından önerilen bir değişikliğin oylama yoluyla kabul edilmesi durumunda akıllı sözleşme kodunu değiştirebilir.

DAO Kurulumu

Bir DAO’da şu temel roller bulunur:

Geliştiriciler: DAO’nun temelini oluşturan akıllı sözleşmeleri yazar ve bu kodun bakımını yaparlar.

DAO’nun temelini oluşturan akıllı sözleşmeleri yazar ve bu kodun bakımını yaparlar. Token sahipleri: DAO’ya güç katarlar ve topluluğa olan bağlılık düzeylerine göre ödüllendirilirler. Token sahipleri aynı zamanda oy kullanır ve teklif sunar.

DAO’ya güç katarlar ve topluluğa olan bağlılık düzeylerine göre ödüllendirilirler. Token sahipleri aynı zamanda oy kullanır ve teklif sunar. Küratörler: 51% saldırılarını önlemek için akıllı sözleşme iş tekliflerini beyaz listeye alırlar.

51% saldırılarını önlemek için akıllı sözleşme iş tekliflerini beyaz listeye alırlar. Topluluk yöneticileri: DAO’nun sosyal medya kanallarını yönetir, üyelerin sorularını yanıtlar ve yeni üyeleri bilgilendirir.

DAO’nun sosyal medya kanallarını yönetir, üyelerin sorularını yanıtlar ve yeni üyeleri bilgilendirir. Mali yöneticiler: DAO’nun sermayesini yönetir, finansal raporlama yapar ve fon dağıtımını gerçekleştirirler.

DAO’nun akıllı sözleşmesi oluşturulduktan ve test edildikten sonra, fon toplama ve topluluk oluşturma aşamaları başlar. DAO, blockchain üzerine dağıtıldığında tamamen işlevsel hale gelir.

DAO’ların Faydaları ve Sınırlamaları

DAO’lar yatırım, fon toplama, ödünç verme, merkeziyetsiz ticaret ve hatta NFT’ler gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bununla birlikte, mevcut DAO modeli altyapı ve yasal çerçeve bakımından sınırlamalara sahiptir. Teknik güvenlik açıkları ve çoğunluk oylamasının etkileri gibi konular halen çözülmesi gereken önemli zorluklar arasında yer alır.

DAO’ların Geleceği

DAO’lar, geleneksel hiyerarşik sistemleri yıkma potansiyeline sahip demokratik, topluluk tarafından yönetilen sistemlerdir. Ancak, bu potansiyelin tam olarak gerçekleşmesi için halen üzerinde çalışılması gereken çok şey var.

DAO’ların Yasal Düzenlemeleri ve Hukuki Yapısı

DAO’lar (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar), ABD’nin kripto dostu birkaç eyaletinden biri olan Wyoming’de yoğunlaşmıştır. Wyoming eyaleti, Temmuz 2021’de, DAO’ların Limited Şirket (LLC) olarak tanınmasını sağlayan bir yasa çıkarmıştır. Bu yasa, bireysel geliştiriciler ve organizasyonların eyalet içinde yasal DAO’lar oluşturmasına olanak tanır. DAO’lar, geleneksel LLC’lerle benzer haklara sahip olabilir, ancak daha karmaşık yönetim yapıları ve operasyonel gereksinimlere sahiptir.

Bu yasal düzenleme, DAO’ların yasal statüsünü tanıyan dünyanın ilk örneğidir. Ancak, bazı DAO’lar, SEC tarafından “kayıtsız menkul kıymetlerin yasadışı teklifi” olarak sınıflandırılmıştır, bu da düzenleyici değişikliklere tabi olabilecekleri anlamına gelir. Örneğin, ABD merkezli CryptoFed, Wyoming’de yasal bir varlık olarak tanınan ilk DAO olmuştur.

DAO’ların yasal yapısı ve regülasyonları, kripto dünyasında DAO’ların gelecekteki potansiyelini tam olarak gerçekleştirmeleri için hala üzerinde çalışılması gereken alanlar arasında yer almaktadır.

Popüler DAO’lar

Uniswap (UNI): Uniswap, merkeziyetsiz bir borsa olup, otomatik bir ticaret sistemiyle çalışır. UNI tokeni, DAO’lar arasında en yüksek piyasa değerine sahip olanıdır.

Uniswap, merkeziyetsiz bir borsa olup, otomatik bir ticaret sistemiyle çalışır. UNI tokeni, DAO’lar arasında en yüksek piyasa değerine sahip olanıdır. Aave (AAVE): Aave, kullanıcıların likidite havuzlarına fon yatırarak faiz kazanmalarını ve borç almalarını sağlayan merkeziyetsiz bir ödünç verme protokolüdür.

Aave, kullanıcıların likidite havuzlarına fon yatırarak faiz kazanmalarını ve borç almalarını sağlayan merkeziyetsiz bir ödünç verme protokolüdür. MakerDAO (MKR): 2017’de başlatılan MakerDAO, Ethereum tabanlı ilk DAO’lardan biridir. DAI isimli, topluluk tarafından yönetilen ve ABD dolarına endeksli bir stablecoin’in çıkarılmasını sağlar.

2017’de başlatılan MakerDAO, Ethereum tabanlı ilk DAO’lardan biridir. DAI isimli, topluluk tarafından yönetilen ve ABD dolarına endeksli bir stablecoin’in çıkarılmasını sağlar. BitDAO (BIT): BitDAO, topluluk tarafından yönetilen ve BIT token sahipleri tarafından desteklenen dünyanın en büyük DAO’larından biridir. Proje, DeFi alanında güçlü bir merkeziyetsiz ekosistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

DAO’ların Artıları ve Eksileri

DAO’lar, yatırım, fon toplama, ödünç verme, merkeziyetsiz ticaret ve NFT’ler gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Hem DeFi alanında hem de bu alanın dışında potansiyel uygulamaları nedeniyle kripto topluluğu tarafından oldukça çekici bulunur.

Ancak, mevcut DAO modeli altyapı ve yasal çerçeve açısından sınırlamalara sahiptir. Güvenlik açıkları hala bir sorun olmaya devam ediyor ve bu açıklar, hissedarlar için ciddi sonuçlar doğurabilir. DAO’ların eksileri arasında şunlar gösterilebilir:

Teknik Güvenlik Açıkları: Akıllı sözleşmelerdeki kod hataları, oylama prosedürü ve manipülasyon gibi teknik zayıflıklar.

Akıllı sözleşmelerdeki kod hataları, oylama prosedürü ve manipülasyon gibi teknik zayıflıklar. Çoğunluk Oylaması: Grup içindeki en düşük ortak payda düzeyini olumsuz etkileyebilir.

Grup içindeki en düşük ortak payda düzeyini olumsuz etkileyebilir. Düzenleyici Sınırlamalar: DAO, kâr amacı güden bir organizasyon olarak tasarlandıysa, sermaye dağıtımı ve ekosistem gelişimine hizmet etme yeteneğini sınırlayan düzenleyici yasalara tabi olabilir.

Bu faktörler, DAO’ların mevcut yapısının önemli avantajlar sağlasa da hala geliştirilmesi gereken çok fazla konu olduğunu gösteriyor.

yazımızda “DAO nedir?” konusunu ele aldık. DAO’lara ilişkin haberlere ve gelişmelere buradaki bağlatıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu faktörler, DAO’ların mevcut yapısında ilerlemeler kaydedilse de, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için hâlâ üzerinde çalışılması gereken alanlar olduğunu göstermektedir.