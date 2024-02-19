Kripto para projeleri, token’larını piyasaya sürmek veya tanıtmak için sık sık airdrop yöntemini kullanıyor. Kripto para topluluğu da airdrop gelişmelerini sıkı takip ediyor.

İşte topluluğun merakla beklediği, yakında airdrop gerçekleştirecek 5 proje.

Starknet

Ethereum layer-2 (katman 2) çözümü Starknet’in takipçileri, kripto paranın piyasaya sürülmesini uzun süredir bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan proje, airdrop tarihini ve kimlerin katılabileceğini açıklamıştı. Projenin kripto parası STRK, 20 Şubat Salı günü katılım hakkı kazananlara airdrop yoluyla dağıtılacak.

Wormhole

Solana ve Ethereum gibi 30’a yakın blockchain ağını birbirine bağlayan zincirler arası protokol Wormhole da kripto para çıkarıyor.

W adlı kripto para için şubat başında airdrop duyurusu yapıldı. Katılım hakkı kazananlar, duyuru tarihinde alınan ekran görüntüsüyle belirlendi.

Airdrop için kesin bir tarih henüz verilmedi.

Drift Protocol

Solana tabanlı vadeli kripto para borsası Drift, geçtiğimiz ay bir puan programı başlattı. Drift kullanıcıları, ne kadar aktif işlem yaptıklarına dayalı olarak puan kazanmaya başlayacak.

Drift, gelecekte airdrop da gerçekleştirilecek ve dağıtım planı, puan programına göre oluşturulacak. Drift’in airdrop tarihi de henüz kesin değil.

Tensor

Tensor de kendi puan programını başlatan bir başka proje. Solana tabanlı NFT pazar yerini kullananlar, aktif olmalarının karşılığında puan kazanıyorlar.

Proje resmi bir airdrop duyurusu yapmadı. Ancak toplululuğun beklentisi, geçtiğimiz yıl airdrop yapan bir başka NFT projesi Blur’un yolundan giderek kripto para çıkaracağı yönünde.

Blast

Ethereum ölçeklenme çözümü Blast, Blur ile aynı kişi tarafından geliştirildi. Blur’un ardından, Blast da kendi kripto parasını piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Airdrop’a katılmak isteyen erken dönem kullanıcılar, mevcut durumda projenin internet sitesine kodlarını girerek airdrop puanı kazanabiliyor. Kazanılan airdrop puanları ileride asıl kripto paralara dönüştürülebilecek.

Blast, airdrop’u mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlıyor.