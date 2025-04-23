Kripto para piyasasının genel toparlanmasıyla birlikte memecoin’ler yeniden sahneye çıktı.

Özet:

TURBO, PENGU, WIF ve BONK 23 Nisan’da en çok yükselen memecoin’ler arasında yer aldı.

DOGE ve SHIB de yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Analistler, özellikle DOGE için 0,40 dolar ve hatta 1 dolar hedeflerini konuşmaya başladı.

Memecoin Piyasasında Büyük Dönüş

Son aylarda zayıf performans gösteren memecoin sektöründe 23 Nisan’da ciddi bir canlanma yaşadı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 58 milyar dolara yükseldi. Bu, bir günde %16’lık bir artış anlamına geliyor. İlk 20’deki neredeyse tüm memecoin’ler 23 Nisan’da çift haneli yükselişler yaşadı. Ancak bazıları öne çıktı:

TURBO: %70 artışla 0,00426 dolar seviyesine kadar yükseldi (Şubat başından bu yana en yüksek seviye)

PENGU: %41

WIF: %28

BONK: %25

FLOKI: %17

Memecoin’ler, yüksek fiyat dalgalanmalarıyla biliniyor. Bu tür projelerin fiyatları genellikle genel kripto para piyasasındaki ralliyle birlikte yükseliyor.

Hatırlatmak gerekirse kripto para piyasasının toplam değeri yeniden 3 trilyon dolar psikolojik seviyesini geçti. Bitcoin ise kısa süreliğine 94.000 doların üzerine çıktı

DOGE ve SHIB de Harekete Geçti

Memecoin piyasasının iki lideri olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) de yükselişe katıldı. Ancak kazançları, TURBO ve PENGU gibi daha küçük projelere kıyasla sınırlı kaldı.

DOGE: Son 24 saatte %10,5 yükselerek 0,18 dolara çıktı. Bu seviye, DOGE için kısa vadeli bir rahatlama sağladı.

Geçtiğimiz günlerde analist Ali Martinez, DOGE’nin 0,06 dolara kadar gerileyebileceğini öne sürmüştü. Ancak 0,17 dolarlık direnç şimdi destek haline gelirse bu senaryo bozulabilir. World of Charts, DOGE için 0,40 dolar hedefi koydu. KALEO ise DOGE’nin bu döngüde 1 dolara ulaşabileceğini savunuyor. Öte yandan SHIB, bugün 0,00001387 dolar seviyesine çıkarak Mart sonundan bu yana en yüksek fiyatını gördü