Memecoin’lerin toplam piyasa değeri son 24 saatte %9,6 oranında artarak 55,4 milyar dolara yükseldi. Bu süreçte en çok değer kazananlar arasında Dogwifhat (WIF) ve Popcat (POPCAT) dikkat çekiyor.

Günlük bazda en büyük iki memecoin DOGE ve SHIB ise sırasıyla %4,6 ve %6,3 oranında değer kazandı. Piyasa değeri en yüksek ilk 20 memecoin arasında en çok değer kazanan NEIRO oldu. NEIRO son 24 saatte %51,34 oranında artış yaşadı.

Onu %35,5’lik yükselişle Gigachad (GIGA) takip ediyor. Mogcoin (MOG) da bu süreçte %20,8 oranında arttı. 7 Ekim Pazartesi günü en çok yükselen memecoin’ler şu şekilde:

NEIRO: %51,34 GIGA: %35,5 WIF: %21,2 MOG: %20,8 POPCAT: %20,1

Bitcoin’in Yükselişiyle Memecoin’ler Fırladı

Hafta sonuyla birlikte toparlanmaya başlayan ve son 24 saatte %2,5 oranında değer kazanan BTC 63.600 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin bu yükselişiyle geçen haftaki kayıplarının önemli bir kısmını sildi.

Dolayısıyla piyasa hissiyatının yeniden yükselişe geçmesiyle görece daha riskli yatırımlar olarak görülen memecoin’lere yönelik ilgi yeniden arttı. Memecoin’lerin bir sonraki boğa sezonuna öncülük edeceğini öngören “Süper memecoin döngüsü” konulu konuşmalar X’te trend oldu.