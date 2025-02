Kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam ediyor. Bu süreçte altcoin’ler sert satış baskısına maruz kaldı. Ancak veriler, balinaların bu düşüşü fırsata çevirerek memecoin biriktirdiğini gösteriyor.

Memecoin’lerdeki ciddi değer kayıplarına rağmen balinalar PEPE ve WIF’e ilgi gösteriyor.

Zincir üstü analitik platformu Spotonchain’in verilerine göre balina olarak tabir edilen büyük yatırımcılar aktif bir şekilde PEPE biriktiriyor. “0xe7d” ile başlayan cüzdan adresine sahip balina, yaklaşık 2,65 milyon dolar karşılığında 280,85 milyar PEPE satın aldı. Bu yatırımcı şu anda 13,2 milyon dolar değerinde 1,4 trilyon PEPE token’e sahip ve 13,75 milyon dolar kârda.

Whales are scooping up #memecoins $WIF and $PEPE from #Binance today!

1️⃣ Whale “0xf37” withdrew 375.35B $PEPE ($3.73M) 3 hours ago. This is the whale’s first accumulation.

2️⃣ Whale “A3kTT” returned after 2 years of dormancy and withdrew 6.5M $WIF ($5.19M) 9 hours ago.

3️⃣ Whale… pic.twitter.com/OJka2UvnCp

— Spot On Chain (@spotonchain) February 6, 2025