Kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam ediyor. Bu süreçte altcoin’ler sert satış baskısına maruz kaldı. Ancak veriler, balinaların bu düşüşü fırsata çevirerek memecoin biriktirdiğini gösteriyor.

Memecoin’lerdeki ciddi değer kayıplarına rağmen balinalar PEPE ve WIF’e ilgi gösteriyor.

PEPE Balinaların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Zincir üstü analitik platformu Spotonchain’in verilerine göre balina olarak tabir edilen büyük yatırımcılar aktif bir şekilde PEPE biriktiriyor. “0xe7d” ile başlayan cüzdan adresine sahip balina, yaklaşık 2,65 milyon dolar karşılığında 280,85 milyar PEPE satın aldı. Bu yatırımcı şu anda 13,2 milyon dolar değerinde 1,4 trilyon PEPE token’e sahip ve 13,75 milyon dolar kârda.

Whales are scooping up #memecoins $WIF and $PEPE from #Binance today! 1️⃣ Whale “0xf37” withdrew 375.35B $PEPE ($3.73M) 3 hours ago. This is the whale’s first accumulation. 2️⃣ Whale “A3kTT” returned after 2 years of dormancy and withdrew 6.5M $WIF ($5.19M) 9 hours ago. 3️⃣ Whale… pic.twitter.com/OJka2UvnCp — Spot On Chain (@spotonchain) February 6, 2025

“0xf37” adresine sahip başka bir balina da 3,73 milyon dolar karşılığında 375,35 milyar PEPE biriktirdi. Bu, söz konusu balinaın şimdiye kadar yaptığı en büyük PEPE alımı oldu. Son birkaç aylık süreçte memecoin kategorisinde itibarını güçlendiren PEPE, piyasadaki fiyat düzeltmesi sırasında ciddi ölçüde değer kaybetti. Son 7 günde %27, son 60 günde ise %63 oranında değer kaybeden PEPE, yatırımcılara satın alma fırsatı sundu.

PEPE, son 24 saatte %9 değer kaybederek 0,0000094 dolar seviyesine geriledi. Ancak işlem hacmi %30 artarak 853 milyon dolara ulaştı ve piyasada ciddi bir hareketlilik olduğunu gösterdi.

WIF Düşüşte Ama Balinalar Toplamaya Devam Ediyor

Balinaların ilgi gösterdiği bir diğer memecoin ise dogwifhat (WIF) oldu. “4FhF5” cüzdan adresinin sahibi balina, Binance borsasından 7,17 milyon dolar değerinde 9,48 milyon WIF token’i yeni bir cüzdana çekti.

Öte yandan “A3kTT” adresli bir balina 2 yıl süren hareketsizliğin ardından 5,2 milyon dolar değerinde 6,5 milyon WIF satın aldı. “4x3M8” adresli başka bir balina ise Binance’den yaklaşık 7,5 milyon dolar değerinde 9 milyon WIF’lik alım yaptı. Bu yatırımcı, ilk WIF işlemde 1,35 milyon dolar zarar etmesine rağmen token biriktirmeye devam ediyor.

Ancak WIF, piyasa genelindeki düşüşe paralel olarak %60 yılbaşından bu yana değer kaybetti. Son 24 saatte %8 gerileyerek 0,741 dolar seviyesine indi. WIF’in işlem hacmi de %7 düşüşle 365 milyon dolara geriledi.

Kripto para balinaları dip seviyelerden memecoin toplarken piyasanın yakın zamanda toparlanabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Ancak, bu toparlanmanın gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.