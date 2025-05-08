Kedili temasıyla öne çıkan bir memecoin, kripto piyasasındaki genel yükselişle birlikte üç ayın zirvesine ulaştı.

Bu süreçte Dogecoin, Shiba Inu, PEPE ve diğer birçok memecoin de güçlü kazançlar elde ederken, memecoin kategorisinin toplam piyasa değeri yalnızca bir günde 4 milyar dolar değer kazandı.

Bu Memecoin Uçuşa Geçti

Son 24 saatte kripto para piyasasında dikkat çekici bir ralli yaşandı. Bitcoin (BTC), 100.000 dolar psikolojik seviyesine yaklaşırken, önde gelen altcoin’ler de yeşile döndü. Ancak asıl yıldızlar, memecoin’ler oldu.

Öne çıkanlardan biri, Ethereum tabanlı Mog Coin (MOG) oldu. Günlük bazda %40 artış yaşayan MOG, Şubat başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasa değeri 350 milyon doları aştı ve ilk 15 memecoin arasına girdi.

MOG’un bu yükselişinde yalnızca genel piyasa toparlanması değil, aynı zamanda sosyal medya desteği de etkili oldu. “mog/acc” isimli yeni bir hareket, meme kültürü ile teknolojik gelecek vizyonunu birleştirerek ilgi çekiyor. Parlak “mog gözlükleri” bu trendin sembolü haline geldi ve aynı zamanda MOG’un logosunda da yer alıyor.

Hareketi destekleyen tanınmış isimler arasında Y Combinator CEO’su Garry Tan ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk da bulunuyor. Tan, bu hareketi şöyle tanımladı:

“mog/acc, zeka gücünüzün gerçek dünyada refaha dönüşmesi demektir.”

Kedi temalı memecoin MOG, 2023 yazında piyasaya sürülmüş olsa da, Aralık 2024’teki tüm zamanların en yüksek seviyesiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son yükseliş, toplulukta yeniden büyük bir heyecan yarattı. Bir X kullanıcısı, “Yeni zirve artık bir ‘eğer’ değil, sadece ‘ne zaman’ sorusu” diyerek beklentiyi özetledi.

Diğer Memecoin’lerde Son Durum

Bugün kırmızıda kalan bir meme coin bulmak oldukça zor. Dogecoin (DOGE): %6 artışla 0,18 doların üzerinde işlem görüyor. Shiba Inu (SHIB) ise %5 yükseldi. PEPE, TRUMP, BONK, PENGU, WIF gibi birçok memecoin bu süreçte çift haneli yükselişler kaydetti.

Memecoin sektörünün toplam piyasa değeri son 24 saatte %8 artarak yaklaşık 61 milyar dolara ulaştı. Memecoin’lerin toplam piyasa değeri geride bıraktığımız ay 45 milyar doların altına gerilemişti. Bu anlamda yaşanan yükseliş, memecoin’lerin yeniden canlandığını gösteriyor. Ancak memecoin’lerin toplam piyasa değeri hâlâ 2024 sonunda kaydedilen 120 milyar dolarlık zirveden hala oldukça uzakta.