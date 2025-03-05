Analistler, memecoin çöküşünü NFT balonuna benzetiyor. Pump.fun’ın çöküşü, memecoin piyasası için sonun başlangıcı mı?

Memecoin piyasası, Donald Trump’ın 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından yakaladığı yükselişin büyük bölümünü kaybetti. Aralık ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan memecoin’ler, o günden bu yana toplam piyasa değerinin %56’sını sildi.

CoinMarketCap verilerine göre, memecoin’lerin toplam piyasa değeri 8 Aralık 2024’te 137 milyar dolarken, şu anda 55 milyar dolara kadar geriledi. Son bir haftada piyasa değeri %5,3, son bir ayda ise %25 düşüş gösterdi.

Bazı analistler, bu çöküşü NFT piyasasının patlamasına benzetiyor. Özellikle Solana tabanlı Pump.fun platformunun çöküşü, memecoin piyasasındaki spekülasyon döneminin sonuna yaklaşıldığının sinyallerini veriyor.

Memecoin Piyasası, NFT Çöküşüne mi Benziyor?

Sosyal medyada bazı analistler, memecoin piyasasının NFT’ler gibi aşırı değerlenme sürecinden geçip sert bir düşüş yaşadığını belirtiyor. X platformunda paylaşım yapan araştırmacı wale.moca, NFT balonu ve memecoin çöküşü arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, her iki piyasanın da aynı döngüyü takip ettiğini ifade etti.

Bir başka NFT analisti beaniemaxi ise memecoin piyasasındaki büyük projelerin çoğunun %90 değer kaybettiğini ve hâlâ yüz milyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu belirtti. Ona göre, bu varlıklar bir kez daha %90 düşüş yaşayabilir.

Dogecoin (DOGE), 53 milyar dolarlık piyasa değeriyle memecoin piyasasının lideri konumunda. Onu 7,7 milyar dolarlık Shiba Inu (SHIB) ve 2,9 milyar dolarlık PEPE takip ediyor. Trump ailesine bağlı The Official Trump ve Melania tokenları ise sırasıyla 2,6 milyar dolar ve 444,4 milyon dolar piyasa değerine sahip.

Pump.fun’ın Çöküşü Memecoin Çılgınlığını Bitirdi mi?

Memecoin piyasasının 2024’ün sonlarında patlama yaşamasında büyük rol oynayan Solana tabanlı Pump.fun platformu, son dönemde büyük bir çöküş yaşadı. Dune Analytics verilerine göre, platformdaki yeni token lansmanları ocak ayındaki zirvesine kıyasla %80 düştü.

Ocak ayında günlük 70 bin yeni token lansmanı yapılırken, şubat ayında bu sayı en fazla 53 bine ulaştı. Pump.fun’ın, birçok dolandırıcılık projesine zemin hazırladığına dair eleştiriler de artıyor.

Bir memecoin eleştirmeni, Pump.fun’ın çöküşüyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pump.fun, bireysel yatırımcıların parasını memecoin’lere emdi ve şimdi çöküyor. Sıcak para gerçek kripto varlıklara geri akacak ama bu, ticaretin en yozlaşmış aşamasıydı. Memecoin’ler sektöre zarar veriyor, dolandırıcılıkları besliyor ve kripto paraları geriye götürüyor. İyi ki bitti.”

Memecoin piyasasının geleceği belirsizliğini korurken, bu çöküşün sektör üzerindeki uzun vadeli etkileri merak konusu.