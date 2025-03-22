Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve PEPE yeniden yükselişe geçebilir. Ağ verileri, fiyat düzeltmeleri ve olası bir toparlanmaya işaret ediyor. Kripto para uzmanları, memecoin’lerin geleceği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Memecoin’lerde Canlanma Sinyalleri

Son dönemde sert değer kayıpları yaşayan memecoin’ler yeninden toparlanmaya başladı. Özellikle Dogecoin, Shiba Inu ve PEPE gibi popüler token’lerin işlem hacimlerinin ve bu projelere yönelik yatırımcı ilgisinin arttığı görülüyor.

Blockchain analitik platformu IntoTheBlock, yatırımcı güveninin yeniden yükselişte olduğunu gösteren birkaç önemli göstergenin altını çizdi.

DOGE, SHIB ve PEPE için Görünüm

Memecoin’ler, 2024 sonlarında ve 2025 başlarında büyük fiyat hareketleri yaşadı. Piyasa değeri 110 milyar doların üzerine çıktıktan sonra geri çekildi. Mart 2025 itibarıyla, toplam meme coin piyasa değeri 50 milyar dolara gerilemiş durumda. Analistler, bu düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş trendi olabileceğine inanıyor.

Dogecoin, Elon Musk’ın desteğiyle hala piyasanın en büyük memecoin’i konumunda. İşlem hacminde lider olsa da işlem sayılarında dalgalanmalar yaşanıyor. Shiba Inu ve PEPE de benzer bir süreçten geçerken, Ekim 2024’te PEPE’de büyük bir işlem artışı dikkat çekti.

Memecoin Yatırımcıları ve İşlem Hacmi

2024 yılının Ekim ayında memecoin yatırımcılarının sayısı 1 milyonla zirveye ulaştı. İşlem hacimleri dalgalı olsa da Ocak 2025 itibarıyla hala binlerce aktif yatırımcı bulunuyor. Dogecoin, işlem sayılarında önde gelirken, Shiba Inu ve PEPE de güçlü topluluk desteğini sürdürüyor. SHIB, Ekim 2024’te büyük bir işlem artışı yaşadı, bu da topluluk ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Kar açısından, boğa piyasası dönemlerinde yatırımcıların %80’i kârdaydı, ancak son dönemde bu oran %40’ın altına düştü. Tarihsel olarak, bu tür düşüşleri genellikle bir toparlanma izliyor.

Memecoin’ler için Sırada Ne Var?

Memecoin piyasası tamamen yok olmadı, yatırımcı ilgisi sürüyor. Eğer işlem hacimleri ve kârlılık oranları yeniden artarsa, yeni bir yükseliş dalgası gelebilir. Ancak bazı uzmanlar, bu varlık sınıfının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı görüşünde.

Ark Invest CEO’su Cathie Wood, memecoin’lerin değersiz olduğunu söylerken, eski Binance CEO’su CZ, MUBARAK adlı bir memecoin satın alarak bu fikre karşı çıkıyor.

Piyasadaki belirsizliklere rağmen, memecoin’lerin geçmişte birçok kez büyük yükselişler yaşadığı unutulmamalı. Yeni bir ralli olup olmayacağını önümüzdeki aylarda piyasa dinamikleri belirleyecek.