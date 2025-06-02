ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), memecoin’lere yönelik düzenleyici yaklaşımını geri çekerek yatırımcıları kendi riskleriyle baş başa bıraktı.

SEC, kripto para düzenlemelerinde önemli bir geri adım attı. Kurumun önde gelen isimlerinden Hester Peirce, artık TRUMP gibi meme coin’leri düzenlenmeyeceğini açıkladı. Peirce, yatırımcılara açıkça uyarıda bulunarak bu tür token’larda dolandırıcılık, fiyat çöküşü veya manipülasyon risklerine karşı koruma sağlanmayacağını vurguladı.

Peirce, meme coin’lerin yasal anlamda SEC müdahalesini gerektirecek nitelikte olmadığını belirtti. “Artık yatırımcıların SEC’ten koruma beklememesi gerektiğini söylemenin zamanı geldi.” diyen Peirce, yalnızca menkul kıymet yasalarının ihlal edildiği durumlarda devreye girileceğini ifade etti.

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Trump’ın Token’ı Piyasayı Karıştırdı

Şubat 2025’te SEC, TRUMP gibi meme coin’leri menkul kıymet olarak görmediğini duyurdu. Bu açıklama, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamadan önce çıkardığı $TRUMP token’ının ardından geldi.

Bazı Demokrat senatörler, bu durumun hem finansal kazanç hem de siyasi nüfuz açısından etik sorunlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Senatör Richard Blumenthal, yabancı aktörlerin bu token’ı kullanarak ABD siyasetine etki etme ihtimaline dikkat çekti.

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Kripto Bankacılığına Engel Kaldırıldı

SEC ayrıca, bankaların kripto saklama hizmeti sunmasını fiilen engelleyen Staff Accounting Bulletin 121’i de yürürlükten kaldırdı. Peirce, bu düzenlemeyi “sahte yasa” olarak nitelendirerek, kamuoyuna açık danışma süreci olmadan yayımlandığını belirtti.