Projenin geliştiricisi, token basma yetkisini iptal etti. Bu nedenle geliştirici, yaktığı token’leri yeniden oluşturamıyor.

Solana tabanlı memecoin Slerf (SLERF), bugün kripto para topluluğunda en çok konuşulan konulardan biri oldu. SLERF’in geliştiricisi, ön satış sırasında yatırımcılardan topladığı yaklaşık 10 milyon dolarlık fonu yanlışlıkla yaktı.

Token’in geliştiricisi Slerfsol, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu olumsuz durumu açıkladı. Slerfsol, bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ve sorunu düzeltmenin imkansız olabileceğini söyledi.

I initially tried to burn the LP using solana tools vercel and it wouldnt go through. So I went to sol incen and was clearing out the shitcoins people sent to the wallet and accidently burned them with the pile of other coins.

