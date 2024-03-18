Projenin geliştiricisi, token basma yetkisini iptal etti. Bu nedenle geliştirici, yaktığı token’leri yeniden oluşturamıyor.

Solana tabanlı memecoin Slerf (SLERF), bugün kripto para topluluğunda en çok konuşulan konulardan biri oldu. SLERF’in geliştiricisi, ön satış sırasında yatırımcılardan topladığı yaklaşık 10 milyon dolarlık fonu yanlışlıkla yaktı.

Token’in geliştiricisi Slerfsol, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu olumsuz durumu açıkladı. Slerfsol, bu durum karşısında ne yapacağını bilmediğini ve sorunu düzeltmenin imkansız olabileceğini söyledi.

I initially tried to burn the LP using solana tools vercel and it wouldnt go through. So I went to sol incen and was clearing out the shitcoins people sent to the wallet and accidently burned them with the pile of other coins. — Slerf (@Slerfsol) March 18, 2024

10 Milyon Doları Yanlışlıka Yaktı

Slerfsol tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre kullanıcılara airdrop olarak dağıtılacak token’ler, bazı altcoinler ve diğer likidite havuzu (LP) tokenleri ile aynı cüzdanda bulunuyordu. Slerfsol konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Beyler batırdım. Airdrop için ayırdığım LP ve token’leri yaktım. Token basma yetkisini halihazırda kaldırmıştım, bu nedenle onları yeniden mint’leyemiyorum. Şu anda bu sorunu çözmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok çok üzgünüm.

Slerfsol, token lasmanının ardından ön satışa katılan kullanıcılara token’lerini göndermeyi planlıyordu. Pazartesi sabahı erken saatlerde açıklamalarda bulunan Slerfsol, Solana ağındaki tıkanıklar nedeniyle sürecin biraz uzayacağını söyledi.

Dolandırıcı olarak etiketlenmemek için ön satışa katılanların fonlarını token lansmanından sonra dağıtmayı planlayan Slerfsol, SLERF’in toplam arzının %50’sini içeren büyük bir cüzdanın, satış öncesi katkıda bulunanlar için yaratıcı cüzdan olarak hizmet vereceğini ve airdrop cüzdanını her seferinde %10 oranında besleyeceğini açıkladı.

Ancak Slerfsol ne yazık ki ayırdığı bu token’leri yanlışlıkla yaktı ve bu nedenle de ön satışa katılanlara token’lerini dağıtamadı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Slerfsol konuyla ilgili olarak birçok paylaşım ve Spaces yayını gerçekleştirdi. Slerfsol, söz konusu hatanın LP token’lerini yakarken yaptığı yanlış bir tıklama nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Slerfsol ilk olarak Solana geliştirme aracı Vercel’i kullanarak LP token’lerini yakmayı denedi, ancak token’ler web sitesinde görünmediği için işlem başarısız oldu. Daha sonra Solana tabanlı bir diğer geliştirme aracı Incen’i kullanan Slerfsol, yanlışlıkla cüzdandaki tüm token’leri yaktı.

İşin daha da kötüsü, Slerfsol token yakma yetkisini iptal ettiği için daha sonra yaktığı token’leri yeniden oluşturamadı. Slerfsol konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

Buradaki en büyük sorun, ön satıcılara geri ödeme yapmak için 10 milyon dolarımın olmaması. Bunu proje için 3 gündür ayaktaydım ve son hamleyi iyi yapamadım. Ön satışa katkıda bulunan insanlardan ve son 3 gündür bana yardım eden ekibimden özür dilerim.