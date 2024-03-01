Memecoin’lerdeki yükseliş trendi devam ediyor. Bu süreçte balinalar devasa kazançlar elde ederken memecoin’lere yatırım yapmayı da sürdürüyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre bir kripto para balinası, memecoin BONK’a yaptığı yatırımdan 2,9 milyon dolarlık kâr elde etti.

Today the price of $BONK has increased by more than 50%! A SmartMoney accumulated 98B $BONK($1.54M) from #Binance again before the price increased. He currently holds 319.44B $BONK($7M), with a profit of $2.9M.https://t.co/1oXGa1QlKp pic.twitter.com/TXYw2H07yz — Lookonchain (@lookonchain) February 29, 2024

Söz konusu balina, BONK tek bir günde yaklaşık %50 değer kazanmadan hemen önce Binance’ten 1,5 milyon dolar değerinde 98 milyar BONK satın aldı.

Güncel verilere göre gizemli balinanın cüzdanındaki BONK token’ler şu anda yaklaşık 7 milyon dolar değerinde. Balina söz konusu işlemden yaklaşık 2,9 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti. Balinanın cüzdanında daha önce satın aldığı token’lerle birlikte şu anda yaklaşık 319,44 milyar BONK token bulunuyor.

Popüler memecoin projesi BONK son 24 saatte %3,59 son bir haftalık süreçte ise %91,44 oranında değer kazandı.

BONK, PEPE ve WIF Altcoin’lere Liderlik Ediyor

Memedcoin piyasasının toplam değeri bu hafta başında 27,2 milyar dolar seviyesindeyken aradan geçen birkaç günde 32 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş, Bitcoin’in 64 bin dolarla son 26 ayın zirvesine ulaşmasıyla aynı dönemde geldi.

Bu hafta en çok yükselen kripto paralar arasında %180 oranında değer kazanan memecoin Pepe (PEPE) yer alıyor.

Lookonchain ayrıca bir başka balinanın 6,07 milyon dolar değerinde PEPE satarak 3,49 milyon dolar kâr ettiğini bildirdi. Bu balina daha sonra en popüler ikinci memecoin SHIB’e ve metaverse coin’leri MANA ve SAND’e yatırım yaptı.

Son 24 saatte %27,6 oranında değer kazanan Dogewifhat (WIF) de kısa bir süre önce 1 dolarlık kilometre taşının üzerine yükseldi. WIF son bir haftalık süreçte %223,4 oranında değer kazandı. Böylelikle WIF piyasa değeri en yüksek memecoin’ler arasında beşinci sıraya yükseldi.

CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere 310 dolarlık Solana ile WIF’e yatırım yapan bir kişi bu yatırımını 1,4 milyon dolara dönüştürdü.

Son dönemde memecoin’lerde yaşanan astronomik yükselişler, yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuna (FOMO) kapılarak WIF, BONK, PEPE gibi varlıklara yönelmesine yol açtı. Ancak memecoin’ler doğaları gereği yüksek riske sahiptir. Bu nedenle okuyucularımıza memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.