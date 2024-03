Memecoin’lerdeki yükseliş trendi devam ediyor. Bu süreçte balinalar devasa kazançlar elde ederken memecoin’lere yatırım yapmayı da sürdürüyor.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre bir kripto para balinası, memecoin BONK’a yaptığı yatırımdan 2,9 milyon dolarlık kâr elde etti.

Today the price of $BONK has increased by more than 50%!

A SmartMoney accumulated 98B $BONK($1.54M) from #Binance again before the price increased.

He currently holds 319.44B $BONK($7M), with a profit of $2.9M.https://t.co/1oXGa1QlKp pic.twitter.com/TXYw2H07yz

— Lookonchain (@lookonchain) February 29, 2024