Kripto para piyasasında memecoin fırtınası yeniden esiyor. MOODENG ve MOG son 24 saat içinde çift haneli yükselişler kaydederek yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.

Teknik göstergeler yükselişin ivme kazanabileceğine işaret ederken, bazı sinyaller kısa vadeli düzeltmelerin de gündeme gelebileceğini gösteriyor.

MOODENG: Zirveye Göz Kırpıyor

MOODENG son 24 saatte yüzde 25 artışla 0,30 dolara ulaştı. İşlem hacmi yüzde 130’un üzerinde artış gösterdi. Fiyat, 0,31 dolar seviyesindeki yerel direnci zorlarken, bir sonraki hedef olarak 0,34 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviye, 14 Mayıs’taki yükseliş sırasında görülen gün içi zirve olarak dikkat çekiyor.

8 Mayıs’ta 0,03 dolardan başlayan ralli, altı gün içinde yüzde 750 artışla 0,34 dolarda son bulmuştu. Ardından gelen düzeltmeyle 0,17 dolara kadar gerileyen MOODENG, yeniden toparlanarak mevcut seviyesine ulaştı. Teknik göstergeler şu anda yükseliş yönünde: RSI 66 seviyesinde, MACD ise pozitif bölgede ve histogram yeşil sinyaller üretmeye devam ediyor.

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Ancak momentumdaki yavaşlama belirtileri dikkat çekiyor. RSI aşağı yönlü eğilim gösterirken, MACD histogram çubukları küçülmeye başladı. Kısa vadede 0,40 ve 0,50 dolar seviyeleri hedeflenebilir; ancak bu ay başında yaşanan sert çıkış kadar güçlü bir ralli beklemek iyimser bir senaryo gibi görünüyor.

BUILDon: Stratejik Gelişmeyle Yükseldi

BUILDon da son 24 saatte yüzde 20 artış göstererek 0,25 dolara yükseldi. Bu çıkışın arkasında World Liberty Financial’ın 636 bin adet B token satın alması etkili oldu. 21 Mayıs’ta 0,03 dolardan işlem görmeye başlayan token, ertesi gün 0,34 dolara kadar yükselerek yalnızca 24 saatte yüzde 800 artış kaydetti.

Şu anda fiyatlar 0,20 dolar seviyesinde destek bulmuş durumda. RSI 57 seviyesinde yatay seyrederken, MACD çizgisi hala güçlü pozisyonda. Histogram çubuklarında gözlenen azalma ise kısa vadede momentumun zayıfladığını gösteriyor. Buna rağmen B token, World Liberty Financial’ın geliştirdiği USD1 isimli stablecoin için ana işlem paritesi olarak destek vereceğini açıklayarak orta vadeli görünümünü güçlendirdi.

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MOG Coin: Yüksek Kazancın Ardından Denge Arayışı

MOG Coin, son 24 saatte yüzde 10 artışla 0,0000036 dolardan işlem görüyor. 60 milyon dolarlık piyasa değerine sahip token, geçtiğimiz hafta beş gün içinde 0,000000658 dolardan 0,000001284 dolara çıkarak yüzde 97’lik dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Kısa süreli bir düzeltmeyle 0,00000095 dolara gerileyen fiyatlar, yeniden ivme kazanarak eski direnç seviyesini aştı.

Gelecek yön hâlâ belirsiz. Fiyatın yeni bir zirveye mi ilerleyeceği yoksa kısa süreli bir düzeltmeye mi gideceği teknik göstergelere bağlı. RSI 72 ile aşırı alım bölgesine girmiş durumda, bu da yakın vadede bir soluklanma ihtimalini artırıyor.