Memecoin yatırımcıları haftaya sert bir düşüşle başladı. PEPE yüzde 12, SPX6900 yüzde 11, Fartcoin ise yüzde 9 oranında değer kaybetti.

Çöküşün arkasında jeopolitik gerginlikler ve büyük yatırımcıların satışları öne çıkıyor. Uzmanlar, piyasanın kapsamlı bir düzeltme sürecine girmiş olabileceği konusunda uyarıyor.

Jeopolitik Gerginlik Etkisi

İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından geleneksel piyasalar sarsıldı. S&P 500 gerilerken, altın ve petrol gibi emtialar yükseldi. Kripto tarafında ise yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşarak Bitcoin’e yöneldi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 63,83’e yükseldi. Bu durum, spekülatif altcoin’lerden çıkışların hızlandığını gösteriyor.

PEPE’de Büyük Cüzdanlar Harekete Geçti

PEPE’nin yüzde 12’lik düşüşü, teknik zayıflık ve zincir üstü hareketlerle desteklendi. 16 Haziran’da büyük yatırımcı cüzdanlarının borsalara yüksek miktarda PEPE transfer ettiği görüldü. Bu tür işlemler genellikle satış baskısının artacağına işaret ediyor. Fiyat, 0,000010 doların altına gerileyerek önemli destek seviyesini kırdı. Ortalama Yön Endeksi (ADX) ise 26 seviyesine ulaşarak düşüş trendinin güçlendiğini kanıtlıyor.

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SPX6900: Sert Yükselişin Ardından Düzeltme

Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 230 değer kazanan SPX6900, sert bir düzeltmeyle yüzde 11,5 düştü. 1,50 dolar seviyelerinde işlem gören token, aşırı alım sonrası kar satışlarının etkisi altında kaldı. Haftalık grafiklerde, simetrik üçgen formasyonunun alt çizgisi test ediliyor. RSI, 75 seviyesinden 69’a gerilerken ADX ise 26 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

1,30 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Haftalık kapanış bu seviyenin altında gerçekleşirse satışlar 1,08 dolara kadar derinleşebilir. Yukarı yönlü bir toparlanmada ilk hedef ise 1,80 dolar seviyesi olacak.

Fartcoin’de Yorgunluk Sinyalleri

Solana ağı üzerinde çalışan Fartcoin, haftalık bazda yüzde 8,99 oranında düşerek 1,13 dolara geriledi. Teknik analizler, token’ın ivme kaybettiğini gösteriyor. Günlük grafikte düşen kanal içerisinde sıkışan fiyat hareketi, 25 Haziran’da ulaşılan 1,50 dolar seviyesinin Mayıs ayındaki 1,60 dolarlık zirvenin altında kalmasıyla zayıf bir görünüm sergiliyor.

ADX 17 seviyesinde ve RSI haftalıkta 37, günlükte 47 civarında. Bu değerler, yatırımcıların kısa vadede daha fazla düşüş beklediğine işaret ediyor.

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Fırsat mı, Kaçış Zamanı mı?

Tüm bu teknik göstergeler, memecoin piyasasında düşüşün henüz sona ermediğini gösteriyor. PEPE’de büyük cüzdanlardan gelen satışlar, SPX6900’de yüksek kaldıraçlı işlemlerin çözülmesi ve Fartcoin’de momentum kaybı, piyasada geniş çaplı bir düzeltmeye işaret ediyor.

Yine de bazı yatırımcılar, bu seviyeleri alım fırsatı olarak görebilir. Ancak memecoin’lerin kısa ömürlü yapısı ve yüksek oynaklığı, dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Piyasanın yeniden canlanabilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi gerekiyor: Bitcoin’in 100 bin doların üzerinde kalması ve Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi.

Potansiyel dönüş sinyalleri için belirli seviyeler yakından izlenmeli: PEPE’nin 0,0000118 doları geri alması, SPX6900’ün 1,30 doları koruması ve Fartcoin’in 1,28 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Aksi takdirde meme coin piyasasında daha fazla değer kaybı yaşanabilir.