Son 24 saatte %10’un üzerinde değer kazanan PEPE, en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen ve kısa bir süre içerisinde en popüler meme coin’lerden biri olan PEPE, uzun zaman sonra sessizliğini bozdu.

CoinGecko verilerine göre PEPE son 24 saatte %10, son bir haftalık süreçte ise %32’lik yükseliş yaşadı.

PEPE’nin yükselişe geçmesinin en önemli nedenlerinden biri kripto para piyasasındaki toparlanma olabilir. Zira Bitcoin’in tekrar 27.000 doların üzerine yükselmesiyle altcoin’ler de yükseliş trendine girdi.

Öte yandan PEPE’nin yükselişine yol açan bir diğer faktör, balinaların gerçekleştirdiği işlemler olabilir. Kısa bir süre önce kripto para analitik platformu Lookonchain yeni oluşturulan iki cüzdan adresinin 800.000 dolar karşılığında 1,08 trilyon PEPE satın aldığını bildirdi.

Lookonchain ayrıca geçmişte yaptığı PEPE alım satımlarından 2,3 milyon dolar kâr eden bir balinanın da tekrar 645.000 dolar değerinde PEPE satın aldığını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda PEPE son 24 saatte kayda değer bir performans sergileyerek 0.0000008173 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Ancak son 24 saatte yükseliş yaşayan tek meme coin PEPE değil. Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC) kripto para birimi ApeCoin de günlük bazda %10’un üzerinde değer kazandı.

Meme coin’ler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıdaki medyaya tıklayarak bu konuyla ilgili olarak hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.