Solana tabanlı popüler memecoin BONK son 30 günlük zaman diliminde %650’nin üzerinde yükseliş yaşadı.

Özet:

Kripto para piyasası son günlerde nispeten yatay seyirde hareket ediyor. Bununla birlikte Solana tabanlı memecoin Bonk (BONK) ise KuCoin borsasında listelenmesinin ardından son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık %12 oranında değer kazandı.

Son 30 günlük zaman diliminde %650 oranında değer kazanan BONK, kripto para piyasasındaki birçok projeden çok daha iyi bir performans sergiledi.

BONK fiyatındaki yükselişi tetikleyen faktörler arasında kripto para piyasasının Kasım ayında kaydettiği performans ve Solana (SOL) fiyatının 70 dolara yükselmesi yer alıyor.

CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde 1,47 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı. Dolayısıyla bu süreçte kripto para piyasasındaki piyasa dalgalanmalarının ciddi şekilde azaldığı söylenebilir. Bununla birlikte Solana (SOL) tabanlı popüler memecoin BONK kripto para piyasasındaki bu sessizliğe meydan okudu.

Kısa bir süre önce en büyük kripto para borsalarından KuCoin’de listelenen BONK, son 24 saatlik zaman diliminde %12’nin üzerinde arttı. KuCoin cephesinden yapılan açıklamada BONK/USDT işlem çiftinin KuCoin müşterilerin kullanımına sunulduğu bildirildi.

Geride bıraktığımız 30 günlük süreçte %650 oranında değer kazanan BONK, kripto para piyasasında en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor.

BONK Neden Yükseliyor?

BONK’taki yükselişin arkasında birçok farklı neden olabilir. Bunlardan ilki Kasım ayında kripto para piyasasının yükseliş trendine başlaması olabilir. Zira spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler sonucunda Bitcoin (BTC) fiyatı 38.500 dolara kadar yükselerek son 18 ayın en yüksek seviyesini kaydetmişti.

BONK’taki yükselişi tetikleyen bir diğer faktör ise Solana (SOL) kaydettiği harika performans olabilir. Solana (SOL) Kasım ayında %75 oranında değer kazanarak son olarak 2022 yılının başlarında görülen seviyelere yükseldi.