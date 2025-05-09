Kripto para piyasasında Cuma günü en çok değer kazanan tokenlardan biri olan MOODENG, %136’nın üzerinde artış gösterdi.

Cüce su aygırı temalı bir memecoin olan Moo Deng (MOODENG), 9 Mayıs öğleden sonra Asya saatlerinde 0,147 dolar ile gün içi zirvesine ulaştı. Bu seviye, Ocak ayından bu yana görülen en yüksek fiyat oldu. Token, yıllık dip seviyesinden bu yana %300’ün üzerinde değer kazandı.

Açık Pozisyonlar ve Talep Artıyor

CoinGlass verilerine göre, aynı dönemde vadeli işlem açık pozisyonları %440 oranında artarak 125 milyon dolara ulaştı. Bu, 7 Ocak’tan bu yana en yüksek seviye. Sadece bir ay önce bu rakam 13,4 milyon dolardı. Açık pozisyondaki bu artış, trader ilgisinin ve piyasa spekülasyonlarının ciddi şekilde arttığına işaret ediyor.

Bugün ayrıca MOODENG’in ağırlıklı fonlama oranı pozitife döndü. Bu da long pozisyon alan yatırımcıların short pozisyonlara küçük bir prim ödediği anlamına geliyor ve piyasada yükseliş beklentisinin ağırlık kazandığını gösteriyor.

Borsalardan Çekişler Güçlü, Satış Baskısı Az

Zincir üstü verilere göre, yatırımcılar son yedi gündür MOODENG’i borsalardan çekiyor. Toplamda yaklaşık 3,5 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu durum, yatırımcıların varlıklarını özel cüzdanlara taşıdığını ve kısa vadeli satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Bu arada toplulukta MOODENG’in Binance spot piyasasında listeleneceğine dair spekülasyonlar artmış durumda. Henüz resmi bir açıklama yok, ancak token hâlihazırda Binance Futures’ta işlem görüyor ve Coinbase, OKX, Bitget, Gate.io gibi büyük borsalarda listelenmiş durumda.

Memecoin’ler Neden Yükseliyor?

Bugünkü ralli, Bitcoin’in 100.000 doları aşmasıyla hız kazanan genel memecoin çılgınlığıyla da örtüşüyor. Piyasa genelinde risk iştahı canlanırken, toplam memecoin piyasa değeri son 24 saatte %15 artarak yeni zirvelere ulaştı.

Bazı dikkat çeken kazançlar:

PEPE: %44

PENGU (Pudgy Penguins): %7,41

POPCAT: %5,45

MOG COIN: %15,07

Bitcoin, bu yazı hazırlanırken 103.075 dolar civarında işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın.

MOODENG Teknik Görünüm: Boğa Formasyonu Devam Ediyor

4 saatlik USDT grafiğinde, MOODENG boğa flaması formasyonunun üst bandını kırdı ve bu, klasik teknik analiz açısından yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

50 günlük hareketli ortalama, 200 günlüğün üzerinde kalmayı sürdürüyor (golden cross), bu da uzun vadeli yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.

MACD göstergesi yukarı döndü, pozitif momentum artıyor. RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise aşırı alım bölgesine fırlayarak 94,7 seviyesine ulaştı. Bu, kısa vadede bir düzeltme gelebileceğini gösterse de, memecoin’lerde bu tür aşırı alım durumları uzun sürebiliyor.

MOODENG için sıradaki büyük hedef, 0,20 dolar psikolojik direnci. Bu seviyenin net şekilde aşılması durumunda boğalar, 4 Ocakk’ta kaydedilen yılın en yüksek seviyesi olan 0,31 doları hedefleyebilir.

Bitcoin Hakimiyeti Düşerse Memecoin’ler Uçabilir

Analistlere göre, Bitcoin dominansı %72,92’ye yaklaştığında (en son Aralık 2022’de görülmüştü), yatırımcılar sermayelerini altcoin’lere kaydırma eğiliminde oluyor. Şu an BTC hakimiyeti %64,14 seviyesinde. Tarih tekerrür ederse, önümüzdeki haftalarda MOODENG gibi memecoin’lerde daha fazla yükselişler görebiliriz.