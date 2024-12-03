Solana tabanlı memecoin Moo Deng (MOODENG), Coinbase’in listeleme duyurusuyla birlikte sadece bir saat içinde %80 değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte yaklaşık %100 oranında değer kazanan MOODENG 0,61 dolar seviyesinde işlem görüyor. MOODENG geride bıraktığımız Kasım ayının ortalarında ulaştığı 0,68 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %11,48 gerisinde.

Assets added to the roadmap today: Moo Deng (MOODENG)https://t.co/rRB9d3hSr2 — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) December 2, 2024

Coinbase listeleme duyurusu sonrasında MOODENG’in işlem hacmi de yüzde 772.05 oranında artarak 1,32 milyar dolara yükseldi.

“Coinbase Etkisi”

Coinbase, Moo Deng’i (MOODENG) resmi listeleme öncesi yol haritasına eklediğini duyurdu. Bu tür duyurular genellikle token fiyatlarında hızlı artışlara yol açan ve “Coinbase etkisi” olarak bilinen bir etki yaratıyor. Henüz Coinbase üzerinde Moo Deng işlemleri başlamış değil, ancak yalnızca yol haritasına eklenmesi bile token’ın piyasa değerinde ciddi yükselişe yol açtı.

Öte yandan Coinbase’in yeni listelemelerde uyguladığı “Deneysel” etiketi, Moo Deng’in henüz erken benimseme veya test aşamasında olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Moo Deng’in Fiyat Geçmişi

2024 yılının Eylül ayında Solana ağındaki Pump.fun platformunda başlatılan MOODENG geçmişte de fiyat hareketleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Ekim ayında Binance Futures platformunda listelenen MOODENG %200’lük bir artışla 0,08 dolardan 0,23 dolara yükselmişti. Tayland’ın Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi’ndeki cüce su aygırı Moo Deng’in videoları kısa süre içerisinde internette izlenme rekorları kırdı. Dolayısıyla bu durum, Moo Deng adlı cüce su aygırından esinlenen memecoin MOODENG’in fiyatında da ciddi yükselişlere yol açtı.

Eylül ayında bir yatırımcı MOODENG’e yaptığı 800 dolarlık bir yatırımı 7,5 milyon dolara dönüştürdü. Bu tür başarı hikayeleri de varlığa yönelik ilgiyi arttırıyor.

Solana’da Memecoin Rüzgarları

Memecoin’ler, yüksek işlem aktivitesi, düşük maliyetler ve ölçeklenebilirlik gibi faktörler nedeniyle Solana blockchain’ini tercih ediyor. MOODENG de bu memecoin’lerden biri. Bununla birlikte memecoin’lerin yüksek fiyat dalgalanmalarına açık olması nedeniyle yüksek riskli yatırım araçları olduklarını da belirtelim.

MOODENG’in Coinbase borsasında listelenmesi, Solana tabanlı diğer memecoin’lerde de yükselişi tetikledi. Örneğin GOAT %6,1, PNUT ise %10,2 oranında değer kazandı.

Şu anda piyasa değeri 600 milyon dolara yaklaşan Moo Deng’in Coinbase’de resmi olarak listelenmesi sonrası nasıl bir performans göstereceği merak konusu.